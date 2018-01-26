Bakan Kurtulmuş’tan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinde incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, ziyaret sırasında Bakan Kurtulmuş’a eşlik etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, Zeytin Dalı Operasyonunu değerlendirdi.

"Bu sadece Türkiye’nin bekasına İstiklaline karşı yapılan bir taarruz değildir"

Yaptığı açıklamada Afrin Harekatının Türkiye için bir beka meselesi olduğuna vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Çanakkale savunması ne ifade ediyorsa, İstiklal harbindeki savunma ne ifade ediyorsa, Afrin’deki mücadelenin de aynı şeyi ifade ettiğini söyledi. Kurtulmuş,” Uzunca bir süredir bu coğrafyayı böl, parçala, yönet taktiği ile paramparça etmeye çalışan emperyalist güçlere karşı PYD- PKK örgütü maşa olarak kullanılan bir senaryoyu bozmak üzere orada bulunuyor Türk Silahlı Kuvvetleri, biz bu oyunu bozacağız. Bu sadece Türkiye’nin bekasına İstiklaline karşı yapılan bir taarruz değildir. Aynı zamanda bölgenin istikrarsızlaşmasına dönük bir çalışmadır. Bu terör örgütleri bu silahları Çarşamba pazarından almadılar. Terör örgütüne bu silahlar kastı mahsus ile teslim edildi” dedi.

"Bu terör örgütlerinin tamamına karşı mücadele ediyoruz”

Terör örgütlerinin Türkiye’nin Güneyinde Suriye’nin Kuzeyinde sadece bir örgüt değil, Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bir ordu oluşumunun olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ”Bu doğrudan doğruya Türkiye’ye karşı bir tehdittir, bölge halkına karşı bir tehdittir. Çok şükür, Türkiye bunu bertaraf edecek güce sahiptir. Bunu çok açık söylemek isterim. Türkiye Afrin bölgesinde yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir operasyon yapmıyor. Türkiye’nin bu bölgede yaşayan bütün etnik grupların dostça yaşamasını istediği açıktır. Bizim mücadelemiz emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve bu savaşın bir aracı olarak kullanılan terör örgütüne karşıdır. Biz Afrin’de veya başka yerde bölge halkını tehdit eden , Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini tehdit eden terör örgütlerinin tamamına, ister adı PKK, ister PYD olsun hiç fark etmez. Bu terör örgütlerinin tamamına karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"Operasyon ,planlandığı gibi devam ediyor şuana kadar”

“Biz bölge halklarının tamamının kardeş olduğuna inanan bir iradeye sahibiz.” diyen Kurtulmuş,”Aradaki terör örgütü nedeniyle oluşan bu fitneyi söküp atacağız bu coğrafyadan. Onların arkasındaki emperyalist güçlerinde oyunlarını bozacağız. Türkiye’nin hedefi budur. Türkiye kenetlenmiş durumdadır. Farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, bu milletin birliğini, beraberliğini savunan 80 milyon bir araya gelmiştir. Dualarıyla, iyi dilekleriyle ordumuzun yanındadır. Görüyorsunuz ev hanımları evde yaptıklarını gönderiyorlar. Bütün camilerimizde dualar okunuyor. Bu birliğimiz içinde askerimiz, hiç kayıp vermeden şehit vermeden bu operasyonu sürdürecektir. Operasyon, planlandığı gibi devam ediyor şuana kadar” ifadelerini kullandı.

"Alanda bu örgüt kaybedeceğini biliyor"

Terör örgütlerinin alanda başarısız olacaklarını farkında olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Numan Kurtulmuş,” Alanda bu örgüt kaybedeceğini biliyor. Bu örgütün arkasındaki güçlerde kaybedeceklerini biliyor. Bir algı operasyonu üzerinde Türkiye sanki oradaki sivil halka operasyon yapıyormuş gibi , başka yerlerde başka olayların görüntülerini dünya medyasına vermeye gayret ediyorlar. Buna karşı da çok şükür milletimiz uyanık bir şekilde hareket ediyor. Uluslararası alanda da bu algı operasyonunun başarısız olması için mücadele ediyoruz, sonuç alacağız. Türkiye üç beş tane terör örgütüne pabuç bırakacak bir ülke değildir. Bu aziz millet, şuanda Fatih Sultan Mehmet Han‘ın türbesi önünde duruyoruz tarih boyunca yedi düvele karşı mücadele etmiş. Tarihi mücadelelerle dolu, haksızlık yapmamış, yeryüzüne hakkı, hukuku , adaleti getirmeyi birinci hedefi olarak görmüş bir millet” şeklinde konuştu.

"O bölgede halkın sözü geçsin diye bu operasyonu yapıyoruz

Operasyon sonrası Afrin bölgesini oradaki terör örgütlerinden temizleyerek oradaki halkın kendi kasabalarına en kısa sürede dönmelerini temin edeceklerini sözlerine ekleyen Bakan Numan Kurtulmuş konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü; “Allah yardımcımız olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin, Milletimizi korusun. Türkiye ile birlikte bu süreçte mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarını da Cenab-ı Allah korusun Onlarda kendi topraklarını kurtarmak için ortak bir mücadele veriyorlar. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Biz gönül coğrafyasına karşı gönül borcumuz olduğunu bilen bir milletiz. Onun için Türkiye bu kadar zorluklarla karşılaşıyor. Biz oraları alalım, oralarda bizim sözümüz geçsin diye bu operasyonu yapmıyoruz, o bölgede halkın sözü geçsin diye bu operasyonu yapıyoruz.”

Mehmet Altunışık