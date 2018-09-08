Bakan Kurum açıkladı: Otopark yönetmeliğiyle büyük değişiklik

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Valilik defterini imzalayan Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otopark yönetmeliğinin yayınlandığını ve 15 Eylül’de yürürlüğe gireceğini dile getiren Kurum, “Bundan sonra yapacağımız tüm işlerde her daireye bir otopark yapacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Sokak üzerinde değil, artık binaların altında otoparklarını her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Yine önemli bir karar, ticari aks olan yerlerde konut alanı dahi olsa bu alanlarda hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın hak sahibi isterse katlı bir otopark yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarda da yine otopark ihtiyacının çözümünü plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz” dedi.

Tüm kamu alanlarında ilgili idarenin onayıyla yine otopark yapılabileceğini vurgulayan Kurum, “Otopark alanlarını mevcuttaki binaların ya da bahçelerin altına yapacağız. Yine şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli bir çalışma olacak. Tüm ülke için mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Şehirlerin 1/100.000, 1/5.000, 1/25.000 ölçekli planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bu planlara ilişkin bundan sonra yapılacak düzenlemelerde ’Park et devam et’ sistemini getiriyoruz. Toplu ulaşım noktalarında büyük otopark alanlarını, imar planlarında bırakılma zorunluluğunu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacağız. Bu yönetmelik park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanını getiriyor. Bursa gibi büyük şehirlerimizin merkezlerindeki problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme” diye konuştu.

Otoparkların yüzde 1’ini bisiklet alanı, yüzde 5’ini engelli park yeri, yüzde 2’sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda olunacağını ifade eden Kurum, “Yönetmelik 15 Eylül’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce ruhsat başvurusu yapmış, ruhsat işlemi devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar isterlerse eski yönetmelikten faydalanabiliyor ancak bu tarihten sonraki başvurular için bu yönetmelik geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

“FOÇA’DA KİRLİLİK YÜZDE 80-90 SEVİYELERİNDE TEMİZLENDİ”

İzmir Foça’da yaşanan deniz kirliliği hakkında da açıklamalar yapan Kurum, “31 Ağustos tarihinde İzmir Foça’da deniz kirliliği gerçekleşti. Bakanlığımız 100 kişilik bir ekiple olaya müdahale etti ve 3 Eylül’de deniz kirliliği ile ilgili problem kontrol altına alındı. Kirlilik yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi. Şu anda da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, bir hafta 10 gün içinde de ince temizlik bitirilip deniz kullanılabilir hale gelecek” dedi.

Bu kirliliğe sebep olan geminin Palu bayraklı Harrier gemisi olduğunu tespit ettiklerini aktaran Kurum, “23 gemiden numune aldık. Gemiler ile ilgili tespitleri TÜBİTAK’a gönderdik ve laboratuvarda alınan numune tespitlerle sahadaki tespitlerin bir gemide uyuşması söz konusu oldu. Bu gemimiz 29 Ağustos tarihinde Türkiye’ye giren Palu bayraklı Harrier isimli bir gemi. 38 bin 282 grostonluk bu gemi. Söz konusu gemi söküm işlemi için ülkemize gelmiş ancak fuel oil yakıtını denize bırakmış, buna ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu’yla söz konusu gemiye 1 milyon 650 bin lira söz konusu oldu. Yine sahada bu kirliliği temizlemek için harcadığımız yaklaşık 10-15 milyon lira tutarındaki bedel de gemi sahibinden tahsil ediliyor. Ayrıca ilgilileri hakkında da savcılığımız gerekli soruşturmayı yürütüyor. Denizlerimizde mavi bayraklı plajlarımızı artırma konusunda gayretimiz söz konusudur. Seviye olarak dünyada üçüncü sıradayız. Bu seviyeyi daha da yukarı çıkartacağız. Dolayısıyla kirliliğe sebep olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz” dedi.