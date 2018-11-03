Bakan Kurum'dan Kaymakam Sarılı'yı özel talimat

Bir dizi programa katılmak ve incelemede bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde TBMM Başkan Vekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ile Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yapılacak olan eski Çorlu Devlet Hastanesi binasının bulunduğu alanı inceledi.

“2019 sonu itibariyle artık Ergene eskisi balıkların olduğu nehir olacak”

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Bakan Kurum, “Hem Ergene Nehri'nin hem de Çorlu Nehri'nin kurtarılması için başlatılan Türkiye'nin en büyük çevre projesi 5 atık su arıtma tesisinden oluşuyor. 3'ü tamamlandı ve tamamlanan tesisleri inceledik. Giren su ile çıkan suyun arasındaki farkı da gözlerimizle net bir şekilde gördük. İnşallah 2019 yılı sonu itibariyle, bu projenin tamamının bitmesiyle bölge artık nehirlerin eskisi gibi balıkların olduğu kenarında piknik yapılabilen nehirler haline gelecek. Bununla ilgili biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işin takipçisi olacağız” dedi.

“Çorlu'ya Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yapacağız”

“Diğer projemizle alakalı da buradayız” diyen Bakan Murat Kurum, “Çorlu'da eski Devlet Hastanesinin olduğu alan, bu alan 30 dönüm bir alan sizin de gördüğünüz gibi şehir merkezinde oldukça önemli bir lokasyonda. Bu alanı da Millet Bahçesi yapmak üzere Çorlu'muza kazandıracağız. Burada gençlerimiz ve yaşlılarımız vakit geçirecekler. Her türlü sosyal faaliyeti burada rahatça yapabilecekler. Bunun dışında da yine içinde bir Millet Kıraathanemiz olacak. Bu kıraathanede gençlerimiz kitap okuyacaklar, internet alabilecekler ve burada vakit geçirebilecekler. Bunun da Çorlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Benzer bir projenin Tekirdağ'ın merkez ilçesinde de yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, “Diğer bir projemizde yine Tekirdağ'da Çanakkale Şehitleri'nin olduğu alanda yine Millet Bahçesi yapacağız. Onun da çalışmalarını Valiliğimiz hızlı bir şekilde sürdürecek ve bu projeyi de en kısa zamanda Tekirdağ'a kavuşturacağız” ifadesini kullandı.

“Bölge sanayi üretiminin merkezlerinden biri”

Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi ile alakalı çalışmaların da sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, “Yine Tekirdağ'ın önemli bir projesi, Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi'yle alakalı vekillerimiz zaten takibini yapıyorlar. Burayı da inşallah kısa zamanda Tekirdağ'ımıza kavuşturuyor olacağız. Bildiğiniz gibi burası bir sanayi bölgesi. Türkiye'deki sanayi üretiminin, tekstil üretiminin yapıldığı en önemli merkezlerden biri. Çanakkale Köprüsü ki, o da hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor, o da 2023 yılında tamamlandığı zaman bölgeye lojistik anlamda da Marmaray'la bir bütünleşik yol ağına kavuşmuş olacak. Bu da yine istihdam açısından çok önemli. Bu istihdamı, bölgedeki lojistik desteği, yol sirkülasyonunu hızlı bir şekilde sürdürecek” şeklinde konuştu.

Çorlu'da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları

Çorlu'da halk arasında Kore Mahallesi olarak anılan bölgede kentsel dönüşüme yönelik çalışma başlattıklarını da belirten Bakan Kurum, “Yine burada Çorlu ilçemizde Kore Mahallesi adı altında bilinen mahalleye ilişkin de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı. Burada görüşmeler yapacağız bu görüşmelerde, vatandaşın da içinde olduğu vatandaşın da rızasının alındığı bir dönüşüm projesini kısa bir sürede inşallah hayata geçireceğiz” dedi.

“Kentsel dönüşümü sırasıyla yapacağız”

Kentsel dönüşümün başka bölgelerde uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, deprem ülkesiyiz ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tüm ilçelerde tüm şehirlerimizde dönüştüreceğiz. Tabii burada yapacağımız dönüşümde, yeni yapacağımız konutların yerel mimariye yerel alt yapıya uygun gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz konutların örnek projeler olması gerekiyor. Bunları sırasıyla yapacağız” şeklinde konuştu.

“Belediye otobüs hattı açmazsa yaşlı teyzeyi istediği zaman mezarlığa götürün”

Çorlu'da Millet Bahçesi yapılacak alanda yaptığı inceleme ve basın açıklamasının ardından vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Kurum'un yanına gelen Sebahat Kuşçu adlı yaşlı kadın 2 yıl önce kaybettiği eşinin Çorlu Emlak Konutları Mevkii'ndeki mezarına her Cuma gittiğini ancak belediye otobüslerinin güzergahının değiştirilmesi nedeniyle artık gidemediğini ifade ederek Bakan Kurum'dan yardım istedi. Çorlu Belediyesine defalarca müracaat ettiğini ancak otobüs durağının mezarlığa uzak bir noktada olduğunu kaydeden yaşlı kadının isteğini dinleyen Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı yanına çağırarak yaşlı kadının sorununun çözülmesi için belediye ile görüşmesini istedi. Bakan Kurum, Kaymakam Sarılı'yı “Belediye otobüs hattı koymuyorsa teyzemizi istediği zaman eşinin mezarına götürün” diyerek görevlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan Çorlu Erzurumlular Derneği'ne hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi ve ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.

Serdar Şahin

