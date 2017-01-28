Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakan Mehmet Özhaseki: Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor

Bakan Mehmet Özhaseki: Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki: Başkanlık sistemi CHPnin kimyasını bozuyor

28 Ocak 2017 18:26

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın danışma toplantısına katılan Bakan Özhaseki ve Bakan Arslan, partililer ile sohbet etti.

Partililere seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2023 hedeflerini önümüze koymuşken, 2058 ve 2071 hedeflerini ortaya koymuşken onları başarmanın da olmazsa olmaz şartı teşkilatlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ahenkli bir şekilde çalışmak, hedefleri büyük koymak ve o hedeflere sağlıklı yürümek için iyi anlatmak, inşallah onun sonunda iyi sonuçlar almaktır" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemi, CHP'nin kimyasını bozdu

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, başkanlık sisteminin CHP'nin kimyasını bozduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, "Güçlü olmazsak bizi yaşatmazlar. Bağımsızlığınızı elinizden alırlar ve size hayat hakkı tanımazlar. Güçlü bir Türkiye için mutlaka güçlü iktidarlara ihtiyaç var. Şimdi muhalefetin söylediğine bakıyorum. Arada ‘Kendimi bağımsız bir milletvekili gibi hissedeyim’ diyorum. Mecliste arka tarafta yaylacılar diye bir grup var. Orada daha çok okuyanlar var. O yaylacıların oraya takılıyorum ve ‘Ben bir bağımsız milletvekili olarak şu CHP’lileri dinleyim’ diyorum. Eğer dediklerinde bir haklılık payı vereceğim bir yer varsa ‘Bu arkadaşlar şurayı doğru söylüyorlar’ deyim. İçimden geçen duygu bu. Arkadaşlar ‘Cumhuriyet elden gidiyor, rejim bozuluyor, mahvoluyoruz’ diyor. Cumhuriyet gitmiyor. Demokrasiden taviz yok. İnsan haklarından taviz yok. Laiklikten taviz yok. Nasıl oluyor da rejim bozuluyor? Sizin bu sistem geliyor diye vücut kimyanız bozulmuş olmasın? Emin olun vücut kimyaları bozuluyor. Şuandaki Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında hiçbir şeyle suçlanması mümkün değil. Her istediğini yapabilir. Güçlü. Yeni getirdiğimiz sistemde, attığı her imzadan sorumlu olacak" diye konuştu.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sonra bütün bunları doğru söylemek yerine biraz MHP’deki arkadaşların üzerine oynamaya çalıştılar, biraz da bize. Önce onlara doğru dönüp ülkücülük yapmaya çalıştılar. Sonrada bize dönüp ayetler ve hadisler okuyarak dindarlık yapmaya çalıştılar. Böyle de bir garip yapı içerisinde acaba buradan bir numara çıkarabilir miyiz diye uğraştılar. 3-5 kişinin aklını çeleriz de oyunu tersine çevirebilir miyiz diye uğraştılar. Buda olmadı, şimdi çocuksu işlere başladılar." 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!