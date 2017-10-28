Bakan Mehmet Özhaseki: 'Bin bir türlü belaya karşı dimdik ayaktayız'

Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu ilçesine bağlı Kızılören mahallesinde Hacı Salih ve Hüseyin Kulaç kardeşler tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, gündeme ilişkin konuştu.

Özhaseki, “Ülkemizin güneyinde bir harekatın içerisine girdik. Biz ülkemizin güvenliğini, birliğini ve beraberliğini sağlamak istiyoruz. Bize yönelecek ne kadar tehdit varsa onlar karşısında dimdik ayakta durup gerekirse oraya da ineriz diyoruz. Bu arada bizi ekonomik olarak boğmak istiyorlar. Onların emarelerini de hepiniz görüyorsunuz. Bin bir türlü belalarla uğraşırken dimdik ayaktayız. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve iyi niyetliyiz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Onun önderliğinde durmadan koşuyoruz. Gece 3’ler kadar çalışan bir liderimiz var. Bu ülke sevdalısı bir liderimiz var. Bu gayretimizin neticesinde de Allah bereket veriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin büyüme hızının 5’in üzerinde olduğunu kaydeden Özhaseki, “Türkiye’nin büyüme hızı 5’in üzerindedir. Avrupa şampiyonuyuz. Avrupa Birliğine bağlı 28 ülkenin büyüme hızının tam 2 misli büyüyoruz. Büyüme hızında dünyada 3.’yüz. çok şükür işlerimizde rast gidiyor. Bizler gayret edeceğiz ve çalışacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi de kimseye asla bozdurmayacağız. Bu güç ve inançla da yolumuza devam edeceğiz. Sonumuz aydınlık diye düşünüyorum. Çünkü ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunların hepsinin altından kalktık. Üzerimizde oynayabilecekleri çok az bir oyun kaldı. Onu da oynarlarsa yine cevabını veririz. Onlar karşısında dimdik ayaktayız. Bu milletin geleceği aydınlık. Geleceğimiz çok çok iyi. İçimizden ve dışımızdan ne kadar fesatlık gelirse bunlar karşısında da dimdik durmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi ve caminin temeli atıldı.

Ali Göç