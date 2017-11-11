Bakan Mehmet Özhaseki: 'Türkiye dünyanın vicdanıdır'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, KESOB ve TOKİ işbirliği ile yaptırılan konutların kat kurası çekim törenine katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul depremine hazırlık yaptıklarını söyleyerek, “60’lı yılların sonuna doğru İstanbul’da 70 bin civarında gecekondu varmış. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olarak iş başına geldiğinde 640 bin olmuş. Bir o kadar da gecekondunun yanında kaçak yapı yapılınca 1 milyon 400 bin olmuş hadi sorunları çözün de göreyim. Öyle zorlaşıyor ki... Kendi elimizde karıştırıyoruz, sonrada çözmeye çalışıyoruz. Şimdi İstanbul depremi olacak diye bir hazırlığımız var. Onların hepsi yıkılmaya hazır vaziyette. Bir deprem olduğunda hepsinin içerisinde insanlar kalacak diye ödümüz kopuyor. Onu çözebilmek için büyük bütçeler ayırıp planlar yapıyoruz. Aylarca bu işi bilen insanlar ile tartışıp yasalar hazırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye dünyanın vicdanıdır”

Bakan Özhaseki kura çekim töreninin ardından, Kayseri Şeker Fabrikası, İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Halep’e gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırları uğurlama programına katıldı. Dünyada birçok yerde insanlığın vicdanının köreldiğini kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

“Burada ‘İnsanlık ölmesin’ diye güzel bir slogan bulunmuş. Şunu bilin ki, Türkiye’nin dışında birçok yerde insanlık ölmüş. Dünyada birçok yerde iyice insanlığın vicdanı körelmiş. Ülke olarak çektiğimiz sıkıntıları hiçbir ülke çekmiyor. Bu sıkıntılara rağmen dünyanın vicdanı olmaya devam ediyoruz. Bu bizim geleneğimizdir. Peygamber efendimizden bugüne kadar kurduğumuz bütün medeniyetlerde bu düstur hakim olmuştur.”

Bakan Özhaseki’nin konuşmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Halep’e uğurlandı.