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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanda

19 Temmuz 2017 10:29

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konular ele alındı. Toplantı öncesinde Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Memmedyarov, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel konular başta olmak üzere küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la da ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Kamil Nadirli 


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