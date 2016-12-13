TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Müezzinoğlu, 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“2017 yılında 300 bini iş başı eğitim programlarından, 100 bin mesleki eğitim kurslarından, 100 bin girişimcilik eğitimlerinden olmak üzere aktif iş gücü hizmetlerinden 500 bin kişinin Toplum Yararına Çalışma’dan da 100 kişi olmak üzere toplam 600 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca artı istihdam programı çerçevesinde katma değeri yüksek sektörler; sanayi, turizm, bilişim, stratejik yatırımlar gibi mevcut istihdamını arttıran işverenlerimizin 280 bin işçisi için ödeyeceği ücretlerin birinci yılında net asgari ücretin yüzde 50, ikinci yılında net asgari ücretin yüzde 25’ini devlet olarak biz karşılayarak, bu alanda artı istihdamın teşviki yönünde yaklaşık 300 binlik istihdam oluşturmayı hedefliyoruz."

İş gücüne katılım oranının arttığını belirten Müezzinoğlu, "2015 yılında 2007 yılına göre, istihdam oranı Amerika Birleşik Devletleri’nde bir puan azalırken, Türkiye 4.5 puan artışla bu oranı en fazla arttıran üçüncü ülke olmuş. OECD ülkeleri arasında ABD’den sonra en yüksek istihdam artışı sağlayan ikinci ülke olmuştur. 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tarım dışı sektörlerde istihdam 579 bin kişi arttırılmıştır. 2007 yılına kıyasla 2015 yılında AB’ye üye ve aday ülkeler arasında iş gücüne katılım oranı en çok arttıran ülke oldu. İş gücüne katılım oranı 2015 yılında yüzde 51.2’ye yükselmiştir. 2016 Kasım döneminde işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 5 milyon 60 bin kişiye 14 milyar TL ödeme yapılmıştır. Ulusal İstihdam Stratejisi ve Onuncu Kalkınma Planı’nda işsizlik sigortasının daha fazla koruma sağlamasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin politikalar yer almaktadır" şeklinde konuştu.

İş aramayanların işsiz olarak sayılmadığını belirten Müezzinoğlu, “2015 Ağustos ayına göre, 2016 yılı Ağustos ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 17 kişi azalarak, 709 bine düşmüştür. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ilişkin uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan en temel gösterge mit oranlarıdır. Türkiye’de 2005 yılında yüzde 43.6 olan mit oranı, 2015 yılında 14.8 puanla dikkat çekici bir gerilemeyle yüzde 28.8. olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Emeklilerin aylıklarını artırdıklarını ifade eden Müezzinoğlu, promosyonla ilgili olarak, “Önümüzdeki haftada promosyonu Başbakanımızın ilave desteği ile sonuçlandırma gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.