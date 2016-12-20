Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (Türk-İş) ziyaret etti. Büyük ülkelerin, büyük milletlerin ve büyük hedefleri olan milletlerin zaman zaman olağanüstü sorunlarının olabileceğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bu dönemde de Türkiye olarak milletçe büyük hedefleri olan ve 2023’te de bu ülkeyi ve bu milleti hak ettiği o güçlü yere taşıma derdi olan bir ülkenin son dönemde yaşadığımız olağanüstü sorunları var. Bu olağanüstü sorunlardan biri de dün akşam itibariyle gerçekten misafirimiz olan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un insanlık dışı bir terör eylemi suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden yaralamıştır. Bu milletin tarihi geçmişinde böyle bir eylem yok ama ne yazık ki dün itibariyle bir hain terörist bunu gerçekleştirdi. Gerek son 10 günde yaşadığımız ister İstanbul Beşiktaş Domabahçe’deki terör eylemi ister geçtiğimiz cumartesi Kayseri’de yaşadığımız terör eylemine baktığımızda maşalar arkadaki gücün ne olduğunu, arkadaki gücün Türkiye'ye ve Türk milletine hangi mesajı vermek istediğini, bu arkadaki gücün dünya kamuoyuna Türkiye adına, bu büyük millet adına hangi mesajları vermek istediklerini çok net ayan beyan gösteriyor. Bu fotoğrafı milletimiz görüyor ve okuyor. Bu maşaların arkasındaki güçlerin de kim olduğu ve amaçlarının ne olduğunu da ferasetiyle değerlendiriyor" diye konuştu.

"Terör eylemlerini organize eden güçler şunu bilsinler ki; bu milleti korkutmak asla mümkün olmamıştır olmayacaktır"

Bütün bu eylemlerin ülkenin ve milletin azami müştereklerine sımsıkı sahip çıkmasına da vesile olduğuna vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "80 milyonun kardeşliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, ay yıldızlı bayrağımıza ve gelecek kaderimize ortak sahip çıkmanın heyecanını, dinamizmini ve gücünü sağlıyor. Terör eylemlerini organize eden güçler şunu bilsinler ki; bu milleti korkutmak veya caydırmak, hedeflerinden vazgeçirmek asla mümkün olmamıştır olmayacaktır. Masum insanları katlederek ve masum insanlar üzerinden ülkelerin kaderiyle oynamak insanlık suçudur" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin moral motivasyonu bir taraftan hainlere hak ettiği dersi verirken diğer taraftan o hainlerin bu millete ders verme hadlerinin olmadığını da gösterecektir"

"Asgari müştereklerimizi konuşmak bizim için ikinci, üçüncü planda ama azami müştereklerimiz her zaman masamızda birinci planda" diyen Bakan Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize ve milletimize hep beraber sahip çıkacak, ülkemizin ve milletimizin geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Bu ülke güvenli bir ülke, bu ülke istikrarlı bir ülke, bu millet büyük bir millet, bu millet huzurdan, barıştan yana bir millet, hainliği olmayan ama hainlere de prim vermeyen bir millet. Dolayısıyla hainler şunu bilsin ki; bedelini ağır ödeyeceklerdir, en kısa zamanda da ödeyeceklerdir ama bütün bu süreçler bu milletin o büyük hedeflere yürüyüşünden de vazgeçmesine değil, tam aksine inatla, ısrarla o yolculuğu yapmasına vesile olacaktır. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye bütün büyük hedeflerinden vazgeçmeyecek, milletimizin moral motivasyonu bir taraftan hainlere hak ettiği dersi verirken diğer taraftan o hainlerin bu millete ders verme hadlerinin olmadığını da gösterecektir. Hiç tereddütleri olmasın ki yarınlar bugünden daha güçlü ve güzel olacaktır. Geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz. Birlikte büyük başarılara nasıl geçmişte imza attıysak, bundan sonra da yine gelecekte büyük başarılara birlikte imza atacağız ve inşallah önümüzdeki dönem daha verimli, daha güçlü bir dönem olacak. Sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, biz milletçe sıkıntıları paylaşarak azaltıyoruz. Hiç tereddüdümüz yok ki milletçe paylaşacağımız büyük mutluluklarımız olacaktır. Bugünler gelip geçicidir ama hainler ve kalleşler ömürlerinin sonuna kadar hainlik ve kalleşlik damgasıyla yaşayarak gideceklerdir ama mertler bu dünyadan gözünü yumup gittiğinde mert olarak, saygın olarak dünyadan ayrılacaktır. Bu millet mert bir millettir, cesur bir millettir, asil bir millettir ve tarihi geçmişte olduğu gibi tarihi geleceğe de bu sıfatlarıyla yürüyecektir. Hiç moral bozmaya gerek yok yarınlar bugünden daha hayırlı, daha başarılı ve daha olacaktır diyorum."

Goncagül Özcan