Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Nadir Sosyal Tesisleri’nde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekillerine ilişkin bir soru üzerine Müzzinoğlu, “Siyaset ülke için, millet için, ülkenin birlik ve beraberliği için, ülkemizin yarınlarının bugünlerinden daha iyi olması için yapılır. Siyasetçilerin temel sorumluluğu millete, devlete, birlik ve beraberliğe karşıdır. TBMM’de ettiği yemine karşı sadık kalmakla sorumludur. Bu çerçevede dokunulmazlıkları da vardır. Ülkenin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü bozacak, ettiği yeminin dışında hareketleri olursa bu anlamda da TBMM dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili karar alır. Nitekim de böyle karar alındı. HDP’li milletvekilleri daha önce savcıların kendilerini ifadeye çağırmaları karşısında, ‘o iş o kadar değil, gelip alsınlar da görelim’ şeklinde uymayarak devlete, millete ve hukuka rest çeken bir tavır sergilediler. Devlet Bahçeli, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu gidip ifade verdi. Bu arkadaşların ayrıcalıkları ne? Kendileri biz devleti, milleti ve hukuku tanımıyoruz diyen hiçbir yapıya devlet ve millet müsaade etmez. Hukukun gereği olarak kendileri ifadeye alındılar. Bir kısmı adli kontrol kaydıyla serbest kaldı, bir kısmı da tutuklandı. Yargılama süreci devam ediyor” diye konuştu.

“Onların ülkelerinde hukuk hukuk da bizim ülkemizde değil mi”

Siyasetçinin hukukun üstünlüğünü kabul etmesi ve saygı duyması gerektiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, “Siyasetçinin örnek olması gerekir. Bu anlamda örnek siyasetçiler vardır. Bizim kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız zamanında şiir okudu diye cezaevine girdi. Eleştirilmesi gereken, hukuktan, demokrasiden yana tavır koyması gereken ülkeler anında toplantı yapıyorlar, ama 15 Temmuz’u göremiyorlar. Aylar geçtikten sonra fark ediyorlar. Ama bu tür hadiselere hemen tavır koyabiliyorlar. Onların ülkelerinde hukuk hukuk da bizim ülkemizde değil mi? Orada milletimiz gerekli değerlendirmeyi yapar” şeklinde konuştu.

Musa Öztürk - Ahmet Faruk Çabuk