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Bakan Müezzinoğlu: Bugün işçilere ulaşılması ümidi var

Siirt’in Şirvan ilçesinde göçük meydana gelen maden sahasında incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kurtarma çalışmaları yürüten AFAD’ın oldukça ümitli olduğunu belirterek, bugün belirli sayıdaki işçilere ulaşılmasının umut edildiğini kaydetti.

Bakan Müezzinoğlu: Bugün işçilere ulaşılması ümidi var

22 Kasım 2016 11:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 işçinin göçük altında kaldığı, 6’sının cesedine ulaşıldığı, 10 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madenine geldi. Batman’dan helikopterle bölgeye gelen Müezzinoğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz eşlik etti. Müezzinoğlu, AFAD’ın koordinasyon TIR’ın da yetkililerden brifing aldıktan sonra, kurtarma çalışmalarının sürdüğü alana giderek, incelemelerde bulundu.

"Çalışmalar gayretle devam ediyor"
Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Müezzinoğlu, Perşembe günü elim bir kaza yaşandığını belirterek, “Bugün 5. günündeyiz. Bugüne kadar 6 çalışan heyelan altından çıkarıldı. Şuanda heyelan altındaki 10 çalışanımıza da bir an önce ulaşma çalışmaları devam ediyor. Hadisenin olduğu andan itibaren gerek AFAD gerek valilik gerekse hükümetin fiili tüm dinamikleri bölgeye en kısa zamanda ulaşarak, kurtarma çalışmalarını başlattılar. Hükümet düzeyinde de valilik düzeylinde de aynı akşam saat 21.00 sıralarında kriz masası kuruldu. Sabah saatlerinde de bölgeye yerleşen AFAD bütün müdahaleleri planlı bir şekilde yönetme gayreti içinde. 10 vatandaşımızın canlı bir şekilde, ümidimizi kaybetmeden toprak altından çıkarılması için çalışmalar 24 saat gayretle devam ediyor. İşçilerin yakınlarıyla yakın diyalog kurarak, onlarla her türlü iletişimi kurarak, onlarla bir arada olmayı başaran bir süreci de yönetme gayreti içindeyiz. Gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, gerek Kızılay ve AFAD, Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ekipleri dinamik bir şekilde çalışma yürütüyorlar” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ilk günden itibaren burada olduğunu anımsatan Bakan Müezzinoğlu, “Dün Sağlık Bakanımız Recep Akdağ buradaydı. Bugün biz buradayız. İlgili bakanlıkların tüm yetkilileri ilk günden itibaren buradalar. Bir taraftan dertler, acılar paylaşıldıkça azalır anlayışıyla çalışan yakınlarımızın yanında en insanı şekilde sorumluluklarımızı yerine getirirken, diğer taraftan da sorunları çözerek azaltma gayretiyle yoğun bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

"Bugün ümit var"
En kısa zamanda toprak altındaki 10 çalışana ulaşmayı arzu ettiklerine dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, “Bugün ümit var. AFAD başkanımızın bize verdiği brifingde bugün oldukça ümitliler, havada müsaade ediyor. Bir kısım ya da belirli sayıdaki çalışanımıza ulaşmayı umut ediyoruz. Tekrar kaybettiğimiz çalışanlarımızın yakınlarına sabırlar diliyorum. Kaybettiğimiz çalışanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Diğer çalışanlarımızı sağ salim ümidimizi kaybetmemek adına ulaşabilmeyi arzu ediyorum. En kısa zamanda da bu kazanın sonuçlarını değerlendirilecek. Eksik, ihmal var mı, daha farklı tedbirler neler olur diye değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalışma ekibine de teşekkür ediyorum. 24 saat bu zor koşullarda çalışma yapmak kolay değil. Onlara da hem teşekkür ediyorum, hem de başarılar diliyorum. En kısa zamanda sonuca ulaşmalarını temenni ediyorum” dedi.
Bakan Müezzinoğlu, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 5 ay önce kapatılan bir ocakta yeniden açma çalışmaları yapılırken 1 çalışanın hayatını kaybettiğini, 1 çalışanın da yaralandığını da anımsatarak, hayatını kaybeden rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Burak Emek - Mehmet Pişkin 

 

Etiketler: Mehmet Müezzinoğlu


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