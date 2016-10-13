Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Deniz Ticaret Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Toplantıda Yılmaz Ulusoy ve denizcilik sektörünün önde gelen iş adamları da hazır bulundu. 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan toplantı, konuşmak isteyen iş verenlerin kürsüye gelip sektördeki sıkıntıları Bakan Müezzinoğlu'na anlatmasıyla devam etti. Toplantıya katılan işverenler kıdem tazminatı konusundaki taleplerini dile getirdi.

Toplantı kapsamında konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Türkiye'de AK Parti dönüşümünün değişiminin ve geleceğe ait 2023 hedeflerinden rahatsız olan yapılar dolayısıyla 2008-2009'dan sonra özellikle AK Parti iktidarı olarak bizler daha önce içeride alıştığımız bazı oyunlar ve bazı tuzaklar ne yazık ki uluslararası boyuta dönüşmeye başladı. Arkasında uluslararası destekler alan ve uluslararası üst aklın yönettiği bazı projelerle AK Parti iktidarını iktidardan uzaklaştıracak Recep Tayip Erdoğan'ı diktatör gösteren bir algı operasyonuyla Türkiye'de farklı farklı senaryolar uygulanmaya çalışıldı” şeklinde konuştu.

“Başarmamız gerekenin henüz ilk basamaklarındayız”

Bakan Müezzinoğlu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, “Esasında diktatörlük yakıştırılan kişiye baktığımızda on defa seçime gitmiş. Hele son seçime baktığımızda 11 seçim onun olmadığı AK Parti olarak baktığımızda 9 seçimi bizzat kendisi gitmiş 10. ve 11. seçimi de AK Parti olarak biz gitmişiz ve milletten başka sandıktan başka bir güce inanmamışız. Ve sandığın ve milli iradenin gücüyle bu günlere geldik ama birde 15 Temmuz akşamını yaşadık. 15 Temmuz akşamına baktığımızda gerçekten geri dönüp baktığımızda gece saat 11.00- 12.00'ye hatta gündüze kadar olan sürece baktığımızda son derece haince, son derece insafsız, kalleşçe planlanan büyük bir organizasyon yine üst akıl var ama 16 Temmuz sabahı veya gece yarısının ilk saatlerinden itibaren müthiş bir millet cesaretiyle milletine, bayrağına, vatanına, kardeşliğine sahip çıkma ve sadakatiyle müthiş bir sınavı müthiş bir duruşu saygın bir duruşu gösterdi ve 16 Temmuz akşamı itibariyle de hep birlikte rahat bir 'oh' çektik. Denizcilik sektörü Türkiye'nin elinde hala altın kapasitesi çok yüksek olan bir kapasite. Esasında biz birçok alanda altın kapasitemizi kullandık. Ama denizcilik alanında altın kapasitemizi düşündüğümüz zaman hepimizin mahcup olması gerekiyor. Başarmamız gerekenin henüz ilk basamaklarındayız. Merdiveni daha hep birlikte başararak çıkacağımız önemli basamakları var ve bu Türkiye'nin kazanımı olur. Gündelik sorunlarla olan mücadelemiz bizi asla 2023 hedeflerimizden uzaklaştıramaz. 2023 hedefleri bu ülkenin olmazsa olmaz başarması gereken bir başarı geleceğine inandığımız bir potansiyeldir. Günlük işlerimizde sorunları çözeceğiz ama zamanımızı orada heba edip hedeflerden uzaklaşmayacağız” diye konuştu.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

İSTANBUL