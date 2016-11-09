Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Başkanlığını yürütmekte olduğu, dünyanın çeşitli bölgelerinden 80’in üstünde üyeye sahip Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin (WAPES) Asya-Pasifik Bölgesi Etkinliği, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlendi. Etkinliğin “Yaşlı ve Engellilerin İstihdama Katılımının Artırılması” konulu çalıştayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkisinin temelinin geçmişe dayandığını söyledi.

1924 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 2013 yılında stratejik ortaklığa dönüştüğünü hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, iki ülke arasında gelişen ilişkiler sayesinde son yıllarda Marmaray, Sinop Nükleer Enerji Santrali, İzmit Körfezi Köprü Geçişi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi çeşitli büyük çaplı projelere imza atıldığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, “2014 yılı verilerine göre Japonya’ya ihracatımız 376 milyon ABD Doları, Japonya’dan ithalatımız ise 3.2 milyar ABD Doları’dır. Japonya’dan daha fazla yatırım, finansman ve teknoloji çekmeye ve iş adamlarımızın Japonya’ya ürün ve hizmet ihracatını teşvik etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmasına yönelik 2014 yılında başlayan müzakere süreci devam etmektedir” diye konuştu.

“ENGELLİ VE YAŞLILARI KAPSAYAN BÜYÜME STRATEJİSİ TÜRKİYE’NİN KRİZ SONRASI BAŞARIDIR”

Konuşmasında istihdam odaklı büyümenin önemine de değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, engelli ve yaşlıları da kapsayan bu büyüme stratejisinin Türkiye’nin kriz sonrası başarısının anahtarı olduğunun altını çizdi. Ülke olarak bu tecrübelerini paylaşma arzusunda olduklarını da belirten Müezzinoğlu, “İŞKUR’un, WAPES’in başkanı olması Türkiye için önemli bir vizyonu da işaret etmektedir. Bu vizyon çerçevesinde her daim dünyanın bir parçası olmak ve yeri geldiğinde örnekler sunabilmek, Türkiye’nin ve İŞKUR’un bir zenginliğidir” dedi.

“FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLI YAPILARIN FAALİYETLERİ DURDURULMALI”

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık 3 ay önce ordumuzun içine sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup terörist, milletimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan bir darbe girişiminde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi bombaladılar. Sivil insanlarımızın üzerine ağır silahlarla ateş açtılar. Ancak Türkiye’nin demokrasi bayrağını yer düşürmemek için sarf ettiği iradeye takıldılar. Milletimizin cesareti, feraseti ve asaleti ile bu kanlı darbe girişimini bastırdık. Ülke olarak demokrasiden ödün vermedik. Kazanımlarımızı kaybetmemek için şehit düştük, gazi olduk. Bu hain saldırı sırasında 241 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 194 vatandaşımız da yaralandı, gazi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü ve onun Pennsylvania’da yaşayan elebaşı vardır. Bu yapı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır ve dünya için büyük bir tehlike olarak karşımızdadır. Türkiye olarak tek başımıza değil, dünya ülkeleri ile ortak mücadele etmemiz gereken sinsi ve planlı bir yapıdır. Japonya’da eğitim, kültür ve ticari sektörlerde faaliyet gösteren FETÖ ile bağlantılı 15 kuruluş olduğunu bilmekteyiz. Bunların faaliyetlerinin durdurulmasını bekliyor, güvenlik için tehdit olduklarını bir kez daha hatırlıyoruz. Madem ki terör küresel bir sorundur, öyleyse ülkemizin bu mücadelesine dost devletlerden destek beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum.”