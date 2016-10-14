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Bakan Müezzinoğlu: 'Kamuya alımları belirli bir süre dondurduk'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya alımları belirli bir süre dondurduklarını söyleyerek,"Önümüzdeki süreçte kamuya personel alımında hükümet olarak cimri davranacağımız bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bakanlıklardan gelecek ihtiyaçları minimize ederek değerlendirme yapacağız” dedi.

Bakan Müezzinoğlu: Kamuya alımları belirli bir süre dondurduk

14 Ekim 2016 21:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçici iş ilişkisiyle ilgili Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“Önemli olan istihdam alanı yaratmak. Dünya, koşullar hızla gelişiyor. Geçici süreli çalışmalar, esnek çalışmalar, annelere çocuğunu 6 yaşında kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma ihtiyacı var. Bir de istihdam talebi olanlar kısa ve farklı zamanlı talepleri var. Bütün bunları buluşturmalıyız. İş güvencesi sigortasında sorumluluklar özel istihdam bürolarında ve gerekirse bizim denetimimizde. Kiralık işçi tanımlamasını doğru bulmuyorum. Önemli olan emek hak ve hukukunu koruyabilmek. Emeği şu kalıplarda olacak demek mümkün değil. Kamuoyunun algısında, mağdur olunacak denmesi doğru olmaz. Bizim görevimiz o istihdamın hak ve hukukunun korunduğu bir sistemi koymak. Bir de böyle anlamsız yıpratıcı şekilde söylememeliyiz. Alınteri kutsaldır. İşe girdiniz, bu, işin sahibiyim gibi bir alan değil. Mesela işveren önümüzdeki 8 ay süresince şu kadar elemana ihtiyacım var deyip istihdam bürosuna gidiyor. Tabii ki hakkı hukuku korunarak olacak işçinin.”

Emeklilere verilen promosyon

Emeklilere verilen promosyon ile ilgili olarak Bakan Müezzinoğlu, “Dün itibariyle bu konuda 1 ay konuşmayacağım dedim. Emeklilerimizi memnun edecek bir rakam değil banka görüşmelerimiz sonucu ortaya çıkan. Bu yüzden bankalarla görüşmeler sürüyor henüz olgunlaşmadı. Bu rakama benim gönlüm tabii ki razı değil. O yüzden sayın başbakanımızla bu konuyu görüşeceğiz. 3 yıl için görüşmeler devam ediyor. Ya bir defada ya da 1.yıl 2.yıl diye... Ama biz bir defada olsun isteriz. Şu an söyleyeceğim rakam çok düşük olur. Bekledikleri rakam değil” dedi.

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak da Bakan Müezzinoğlu, “İlk defa geçtiğimiz çarşamba günü bir değerlendirme yaptık. Çok büyük bir reform. 1975’ten bu yana gelen bu konuyu hemen halledemeyiz tabi ki. Tarafların hakkını koruyacak ortak nokta aranıyor. Sürdürülebilir ve geliştirilebilir noktaya gelmek istiyoruz. İşçi ve işveren çatışarak bir yere varamaz. İşveren yoksa iş yok demektir. İşçi yoksa üretim yok demektir. Güçlenecekse ikisi birden güçlenecek. Bakan olarak düşüncem bu. Onların düşünceleri hakkaniyetli ve geleceğe de güven veren bir ortam yaratmak” dedi.

Asgari ücretle ilgili olarak da Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“2016 itibariyle baktığımız en önemli konu başlığı 1300 lira olarak ilan ettiğimiz net asgari ücret vergiler dolayısıyla 1230’lara kadar iniyordu. Tabii biz bunu kamuoyu açısından hükümetimize götürdük. ‘Hiç kimsenin eline geçen para 1300’ün altında olmayacak. Bu açığı Maliye Bakanımız bu kaybı tamamlayacak’ dedi Başbakanımız. Eşinin evladının istediğini her anne baba ister ama bir de reel olan vardır. Ülkenin yatırımı ve istihdamını da büyütmemiz lazım. Ekonominin yatırımına ihtiyacımız var. Terazinin dengelerini bozmamamız lazım. Olabildiğince tasarruflu gideceğiz. İlk 6 aylık sonraki 6 aylık gibi konuşuruz. Ama yıllık da bir durum ortaya çıkarsa masada bunlar konuşabilir.”

Bakan Müezzinoğlu, taşeronların kadroya alınması konuyla ilgili olarak da, “Artık kamu çalışanı sözleşmelisiyle daimi sözleşmelisiyle reforma ihtiyacımız var. Bunu yapabileceksek hizmet alanını yani taşeronu da dahil edip toplu bir çözüm üreteceğiz. Şu anda bütününde hangi mesafeyi kat edeceğiz. Bunu masaya yatıracağız” dedi.

"Kamuya alımları belirli bir süre dondurduk”

400 bin iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezununun alımıyla ilgili soru üzerine Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Kamuya alımları belirli bir süre dondurduk. Bir de kamu alımları sistematiğini, kamuya alımı güçlü yaptığımızda, millete hizmetimiz çok artmıyor. Esasında kamuyu bu anlamda daraltan diğer dinamikleri yükseltirsek Türkiye aslında geleceğe daha güvenle bakar.

Yalnız o alan değil, önümüzdeki süreçte kamuya personel alımında hükümet olarak cimri davranacağımız bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bakanlıklardan gelecek ihtiyaçları minimize ederek değerlendirme yapacağız.”

Bakan Müezzinoğlu ayrıca, çalışan ebeveyne yarım gün mesaisi konusunu bu hafta Bakanlar Kurulu’nun imzasına açacaklarını söyledi.

Etiketler: kamu alımları, Mehmet Müezzzinoğlu


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