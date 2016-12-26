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Bakan Müezzinoğlu Karaağaç Köprüsü'nü inceledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'de Karaağaç Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Bakan Müezzinoğlu Karaağaç Köprüsünü inceledi

26 Aralık 2016 10:33

 Yapımı tamamlanan köprünün yakın zamanda hizmete gireceği müjdesini veren Bakan Müezzinoğlu, köprünün açılışını Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştireceğini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu köprünün üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özellikle Edirnelilerin, Karağaçlı hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği köprü, çok şükür 2016 yıl sonu itibariyle hizmete girecek noktaya geldi. Hizmete açılışını Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Meriç Nehri’nin taşkınları döneminde Karaağaç bölgesinin yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldıracak” dedi.
Öte yandan, Karaağaç halkıyla kıraathanede simit yiyen Bakan Müezzinoğlu, Edirnelilerle sohbet de etti.
 

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı - Tamer Yavuz
EDİRNE


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