Yapımı tamamlanan köprünün yakın zamanda hizmete gireceği müjdesini veren Bakan Müezzinoğlu, köprünün açılışını Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştireceğini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu köprünün üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özellikle Edirnelilerin, Karağaçlı hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği köprü, çok şükür 2016 yıl sonu itibariyle hizmete girecek noktaya geldi. Hizmete açılışını Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Meriç Nehri’nin taşkınları döneminde Karaağaç bölgesinin yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldıracak” dedi.

Öte yandan, Karaağaç halkıyla kıraathanede simit yiyen Bakan Müezzinoğlu, Edirnelilerle sohbet de etti.



Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı - Tamer Yavuz

EDİRNE