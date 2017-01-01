Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017 yılının ilk gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Ortaköy’de bir gece kulübünde yaşanan terör olaylarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, yaşanan terör saldırısını lanetledi. Yaşanan terör saldırılarına karşı dünyanın duruşunun tekrar tekrar sorgulanması gerektiğine vurgu yapan Müezzinoğlu, "Yeni yılın ilk saatlerinde insanlık dışı yine yeni terör eylemi sonucu 39 insanı kaybettik. Onların ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun, terörü lanetliyorum ve kınıyorum. Hiçbir insani değerle bağdaşmayacak bu eylemleri esasında insanlık suçu olarak değerlendiriyorum. Ne yazık ki bu terör eylemlerine karşı medeni dünyanın duruşunu da insan vicdanı tekrar tekrar sorguluyor" dedi.

"BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEK BİR DİRAYETİMİZ VAR"

Ülkede yaşanan terör olaylarının ortak bir amacı olduğuna dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, "Bugün Türkiye’mize ya da dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan terör eylemlerine baktığımızda esasında çok farklı hesapların sonucu insanların katledilmesiyle, masum insanların katledilmesiyle, insanlık vicdanı katlediliyor. İnsanlık katlediliyor. Türkiye’deki terör eylemlerine baktığımızda yine farklı argümanlarla, farklı figürlerle, farklı noktalarla ama perdenin arkasını analiz ettiğimizde esasında hesabın net olduğunu, bu ülke üzerine, bu millet üzerine, bu devlet üzerine olduğunu gördüğümüz olayları yaşıyoruz. Milletimiz bu farklı noktalardan farklı muhataplara ve farklı argümanlarla yapılan bu terör eylemlerinin perde arkasındaki organizasyonların milletin kaderiyle ilgili olduğunu, bu ülkenin geleceği ile ilgili olduğunu okuyan bir milletimiz var. Bunun üstesinden gelecek bir dirayetimiz var" diye konuştu.

"İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu hain eylemlerin üstesinden gelecek, bu hain eylemleri ve terör eylemleri organize edenler de bu gücü kendilerinde bulamayacaklardır" diyen Müezzinoğlu, "Yılın ilk gününde Darülaceze gibi çok kurumsal, 120 yılı aşan kurumsallığı olan bir kuruluş. Burada kuruluş felsefesine baktığımızda Hristiyan’ına, Musevisi’ne, Müslüman’ına ibadet mekanlarıyla birlikte insani değerlerin bütün özelliklerini taşıyan, diğer İslami değerlerinde bu büyük milletin bütün değerlerini taşıyan bir kuruluştayız. İnsanlığın bu tür değerlere güçlü sahip çıkmasını ve huzurlu, güvenli yarınlara bu tür değerleri güçlü sahiplenirsek yürüyebileceğimizi görmemiz lazım" dedi.

Ortaköy’deki saldırıda masum insanların hedef alındığını da söyleyen Müezzinoğlu, "Şu terör eylemlerini örgütleyenler de şunu bilmeli ki, yarın bu tür hadiseler onlarında başına gelir. Bu millet onların başına geldiğinde ’Ne güzel olmuş’ demez, orada da insanlık katliamı deriz, orada da yine vicdanımız acır ve kanar. Dolayısıyla merkeze insanı alan, insanı yaşatmayı, yüceltmeyi alan bir anlayışa medeniyim diyen dünyanın daha güçlü sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu olayda gecenin saat 00.15’inde eğlence mekanında, kimseye herhangi bir yanlışı olmayan insanlara bu tür eylemin yapılmış olmasını kınıyorum. Ders alması gerekenlerin de en iyi dersi alacaklarını ümit ediyorum. İçişleri Bakanımız her türlü değerlendirmeyi yapıyor. İçişleri Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı, yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Sadık Kahraman