31 Aralık itibarıyla, var olan sigortalı çalışan sayısının üzerine gelecek her yeni istihdam için sağlanacak devlet desteklerinin “suistimal edilmemesi” için etkin bir denetim sistemi işletileceğini vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: “İş başı eğitim programları kapsamında zaten 3 ay boyunca maaşı da devlet veriyor. Bu süre sonunda kalıcı istihdam olursa, işveren sadece maaşı ödeyecek, prim ve vergileri de yine devlet verecek. 100 bin kişiye pozitif ayırımcılık yapacağız. 50 bini kadın, 40 bini engelli, 10 bini de eski mahkumlardan seçilecek. Yeni her istihdamın bilgisi bakanlığımız bünyesindeki veri bankasında toplanacak ve takibi yapılacak. Mevcut istihdamı artıranlara destek verilecek. Yoksa, 500 kişi çalıştırırken, bunun 50’sini işten atıp, desteklerden yararlanmak için yeniden işe alma gibi bir şey olmayacak.”

VALİLER DE DEVREDE

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi