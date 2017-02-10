Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Bakan Müezzinoğlu'ndan 1,5 milyonluk yeni istihdam müjdesi

Bakan Müezzinoğlu'ndan 1,5 milyonluk yeni istihdam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1,5 milyonluk yeni istihdam hedefi kapsamında kadın, engelli ve eski hükümlülere pozitif ayırımcılık uygulanacağını söyledi.

Bakan Müezzinoğlundan 1,5 milyonluk yeni istihdam müjdesi

10 Şubat 2017 09:07

31 Aralık itibarıyla, var olan sigortalı çalışan sayısının üzerine gelecek her yeni istihdam için sağlanacak devlet desteklerinin “suistimal edilmemesi” için etkin bir denetim sistemi işletileceğini vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: “İş başı eğitim programları kapsamında zaten 3 ay boyunca maaşı da devlet veriyor. Bu süre sonunda kalıcı istihdam olursa, işveren sadece maaşı ödeyecek, prim ve vergileri de yine devlet verecek. 100 bin kişiye pozitif ayırımcılık yapacağız. 50 bini kadın, 40 bini engelli, 10 bini de eski mahkumlardan seçilecek. Yeni her istihdamın bilgisi bakanlığımız bünyesindeki veri bankasında toplanacak ve takibi yapılacak. Mevcut istihdamı artıranlara destek verilecek. Yoksa, 500 kişi çalıştırırken, bunun 50’sini işten atıp, desteklerden yararlanmak için yeniden işe alma gibi bir şey olmayacak.”

VALİLER DE DEVREDE

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. 

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi

Etiketler: hedefler, istihdam, Mehmet Müezzinoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!