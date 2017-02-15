Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakan Müezzinoğlu’ndan Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi

Bakan Müezzinoğlu’ndan Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi verdi.

Bakan Müezzinoğlundan Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi

15 Şubat 2017 12:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar 53 TL’lik Sosyal Güvenlik Primi ödeyerek sağlık hizmetini bu ülke içerisinde alabilecekler “dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da hazır bulundu. Samimi ve neşeli geçen görüşmede Bakan Müezzinoğlu, dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Bakan Müezzinoğlu, "80 milyon vatandaşımızla birlikte ülkemizin bölünmez bütünlüğüne umutla ve güvenle yürüyen bir yolculuğumuz var. Burada en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimizdir, geleceğe beraber yürüyebilmemizdir. Bu anlamda Batı Trakya Dayanışma Derneği kendi ölçeğinde ama daha çok Balkan’ı geniş ölçekte aldığımız zaman, Balkanlardan gelerek bu ülkeye kendini teslim eden vatandaşlarımızı milletin bir unsuru ve parçası olarak kendilerini kabul ediyorlar” dedi.

Ankara’da yapılan çalıştayda göçmenlere yönelik önemli konuları görüştüklerini belirten Bakan Müezzinoğlu, “Çalıştayda Balkan göçmenlerini ve Balkanların sorunları çalıştayını yaptık. Özellikle bu anlamda BAL-GÖK’ün koordinasyonu altında yaptık çalıştayımızı. Burada önümüze gelen 4 tane konu başlığı var. Bunlardan birincisi vatandaşlıkla ilgili sorunlar,ikincisi çalışma izinleriyle ilgili sorunlar, üçüncüsü ise ikamet tezkerelerinin kısa süreli olmasıyla ilgili sorunlar. Bazı buna benzer problemler var. Bunları gerek Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüyle gerekse Göç İdaresi’nin dinamikleriyle bir planlama yaptık” diye konuştu.

Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi veren Bakan Müezznoğlu, “Hazırladığımız yasa tasarısıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar 53 TL’lik primleri Sosyal Güvenlik Primi ödeyerek sağlık hizmetini bu ülke içerisinde alabilecekler” dedi.

Bakan Müezzinoğlu programın ardından Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen meclis toplantısına katıldı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz

Etiketler: Batı Trakya Türkleri, GSS müjdesi, Mehmet Müezzinoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!