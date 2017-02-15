Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar 53 TL’lik Sosyal Güvenlik Primi ödeyerek sağlık hizmetini bu ülke içerisinde alabilecekler “dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfü Bodur ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da hazır bulundu. Samimi ve neşeli geçen görüşmede Bakan Müezzinoğlu, dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Bakan Müezzinoğlu, "80 milyon vatandaşımızla birlikte ülkemizin bölünmez bütünlüğüne umutla ve güvenle yürüyen bir yolculuğumuz var. Burada en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimizdir, geleceğe beraber yürüyebilmemizdir. Bu anlamda Batı Trakya Dayanışma Derneği kendi ölçeğinde ama daha çok Balkan’ı geniş ölçekte aldığımız zaman, Balkanlardan gelerek bu ülkeye kendini teslim eden vatandaşlarımızı milletin bir unsuru ve parçası olarak kendilerini kabul ediyorlar” dedi.

Ankara’da yapılan çalıştayda göçmenlere yönelik önemli konuları görüştüklerini belirten Bakan Müezzinoğlu, “Çalıştayda Balkan göçmenlerini ve Balkanların sorunları çalıştayını yaptık. Özellikle bu anlamda BAL-GÖK’ün koordinasyonu altında yaptık çalıştayımızı. Burada önümüze gelen 4 tane konu başlığı var. Bunlardan birincisi vatandaşlıkla ilgili sorunlar,ikincisi çalışma izinleriyle ilgili sorunlar, üçüncüsü ise ikamet tezkerelerinin kısa süreli olmasıyla ilgili sorunlar. Bazı buna benzer problemler var. Bunları gerek Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüyle gerekse Göç İdaresi’nin dinamikleriyle bir planlama yaptık” diye konuştu.

Batı Trakya Türklerine GSS müjdesi veren Bakan Müezznoğlu, “Hazırladığımız yasa tasarısıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar 53 TL’lik primleri Sosyal Güvenlik Primi ödeyerek sağlık hizmetini bu ülke içerisinde alabilecekler” dedi.

Bakan Müezzinoğlu programın ardından Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen meclis toplantısına katıldı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz