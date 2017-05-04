Bakan Müezzinoğlu'ndan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnsan, toplumun temel unsuru, toplumsal kalkınmanın da mihenk taşıdır. Ülkemizin geleceğe güven ve refah içinde ulaşması adına yüce Türk milletinin bir ferdi olarak her birimizin gösterdiği bu anlamlı çabanın manevi unsuru 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımızdır. İnsan yaşamı ihmallere mahal verilmeyecek değerdedir" ifadelerini kullandı.

"Alın teri ve özverisiyle ülkemizin ekonomik büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizler için her şeyden önemlidir" diyen Müezzinoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bu nedenle çalışma hayatının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumumuzda bir bilinç oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda başta; işin insana, insanın işe uygunluğunu sağlamak, ardından çalışma koşullarından kaynaklanan riskleri en aza indirmek ve güvenli çalışma koşullarının temini adına geçmişte olduğu gibi bugün de canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlarımız olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için attığımız adımlar hız kesmeden devam edecektir. Bu vesileyle işveren ve çalışanlarımızın 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum."