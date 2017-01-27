Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda istihdama yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi. Müezzinoğlu, "Mayıs ayından itibaren yeniden işsizlik oranındaki düşüşler, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017’nin sonuna geldiğimizde ise 2016’nın sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü istihdam ve daha azalmış issizlik oranını hedefliyoruz" dedi. 2016 yılının olağanüstülüklerinin iş dünyasına da yansıdığını söyleyen Müezzinoğlu, "Mayıs ayından itibaren yeniden işsizlik oranındaki düşüşler, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017’nin sonuna geldiğimizde ise 2016’nın sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü istihdam ve daha azalmış issizlik oranını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yeni mezuna, ilk defa iş arayana 1 yıl boyunca asgari ücretin yarısı bizden"

2016’nın olağanüstülükleri iş dünyasına da belirli sıkıntılar yansıttığını belirten Müezzinoğlu, "Bu anlamda özellikle bizi ilgilendiren boyutuyla işsizlik oranındaki artışlar son üç,dört aydır yüzde 9,7’lerden başlayarak bugün 11,8’lere geldi. Önümüzdeki bir,iki ay daha bu artışları 2016’dan gelen rakamların artışı olarak yansıyacağı gibi bir beklentide var. Ama Mayıs ayında düşmesini hedefliyoruz. Şimdi bu yıl itibariyle Ocak ayında başlattığımız istihdama destek ile ilgili ilave uygulamalarımız ve devam eden uygulamalarımıza baktığımızda İşbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceğiz. Bunun yaklaşık bize maliyeti 2 buçuk milyar. 300 bin kişinin 6 ay boyunca istihdam yükünü İş-kur ve Bakanlık olarak biz üstleniyoruz. Bunların kalıcı istihdama dönüşmesini de iş verenlerimizle paylaşarak götürüyoruz.Bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz. Bu artı istihdamda da özellikle yeni mezun olan üniversite mezunlarımıza veya ilk defa iş arayan gençlerimize,kadınlarımıza ve stratejik alanlarda iş arayanlara diyoruz ki asgari ücretin yarısını 1 yıl süresince destekliyoruz. Dolayısıyla iş veren şunu bilecek artı istihdama aldığım elemanın asgari ücretin yarısı kadar ücretini İş-kur,ve bakanlık karşılayacak. İkinci yıl devam ettiğinde ki özellikle ikinci yıla yansıtıyoruz ki kalıcı istihdama dönüşsün asgari ücretin yüzde 25’ini yine biz üstleneceğiz ve bu destek devam edecek" açıklamalarında bulundu.

"200 BİN KİŞİYE, 11 AY SÜRELİ 750 MİLYON TUTARINDA DESTEK VERECEĞİZ"

Sektör bazlı destekler olduğunu belirten Müzeezinoğlu, turizm sektöründe mevsimsel iş düşüşlerini karşılayabilmek için istihdam da daralma yapmasın diye sektörlere 3 aylık süreyle asgari ücret bazında işçilerini çıkarmamak kaydıyla o istihdamı yine İş-kur olarak kendilerinin üstleneceğini söyledi. Mehmet Müezzinoğlu, şunları belirtti: "Yine meslek eğitim programlarında ve girşimcilik eğitim programalarında da 200 bin kişiye yaklaşık 11 ay süreli 750 milyon tutarında destekleri planladık vermeye de devam edeceğiz. Diğer taraftan toplum yararına olan projede de, 150 bin toplum yararına proje istihdamını sağlayacağız. Ve bunun toplam maliyeti 950 bin yani yaklaşık 1 milyon istihdama değişik boyutlarıyla katkı veriyoruz. İş başı eğitimleriyle, toplum yararına programlarla, artı istihdamla ve sektör bazlı desteklerle bunun toplam maliyeti 9 milyar 800 milyon ki 10 milyarlık bir destek kaynağı İş-kur tarafından oluşturuldu. Burada hedefimiz 1 milyon istihdama destek vermek ve 10 milyarlık bir bütçeyle bu deteği karşılayabilmek. Bu anlamda iş verenimizin sıkıntılarını paylaşarak özgüvenini artırarak yatırım hedeflerinden uzaklaşmadan dünya ile rekabetini artıracak ve istihdam maliyetlerini düşürecek tedbirleri alıyor ve onlara bu bazda destekler oluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki bu anlamda önümüzdeki bir, iki aylık sıkıntıyı atlattıktan sonra Türkiye yeniden ekonomik olarak büyümesini artıran bir sürece girecek".

(Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba / İHA)