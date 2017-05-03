Bakan Müezzinoğlu’ndan 'istihdam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, anayasa değişikliğinin ekonomiye etkisine ilişkin, "Anayasa değişikliğinin son 10-15 gün önce, referandum öncesinde zaten büyük oranda piyasalar bu değişikliğin olacağını satın almıştı ama 16 Nisan sonrası özellikle YSK kesin kararı, resmi sonuçlar da açıklandıktan sonra bu artık tamamen oturdu. Bunun belki de en güzel örneği dövizdeki düşüş, borsadaki yükseliş. Biz bunu son 1 ayda yoğun görüyoruz, istihdam rakamlarında görüyoruz, girişimcinin, yatırımcının durağanlaşan ayağını hızlandırdığını ve ileri adım attığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"İşsizlik rakamlarının tepe noktası buydu"

Bakan Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarıyla ilgili bundan sonra bir yükselme beklemediğini belirterek, "Yükselmenin son rakamı, tepe noktası buydu. Bu ay, Ocak’ın rakamları gelecek şimdi, orada çok hafif bir düşme eğilimini göreceğiz ama bir düşme eğiliminin anlamlı mı anlamsız mı olacağını şimdi kestiremiyorum. Ondan sonraki aylar çok ciddi düzeyde anlamlı düşüşler başlayacak. Çünkü istihdam rakamları; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ve destekleriyle İstihdamda Milli Seferberlik, 7 Şubat’ta başlattığımız destekler, teşvikler bizim beklediğimizin de çok ötesinde karşılık buldu" ifadesini kullandı.

"İşbaşı eğitim, toplum yararına çalışmayı da koyduğumuzda bugün itibariyle rakam 1 milyonu aştı"

"Şu anda 4/A grubunda 1 Ocak ile 1 Mayıs arasında tamamen özel sektörün istihdam ettiği rakam, 750 binin üzerinde" diyen Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"İşbaşı eğitimde yaklaşık 105 bin var, yine toplum yararına çalışmada 125 bin var, bunları da koyduğumuzda rakam 1 milyonu aştı bugün itibariyle. Biz bu 1 milyonu aşan rakam üzerinden değil, 750 bini aşan rakam üzerinden daha çok yol haritamızı belirliyoruz. Tabii ki onlar da istihdam ama esas bizim arzu ettiğimiz istihdam özel sektörün üretim dinamiklerinde bir taraftan istihdam artsın, üretim artsın, ihracat artsın. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri ve dünya ile rekabet gücü belirli oyunları da bozacak şekilde onların üzerine çıkabilsin. Şimdi ihracat rakamlarındaki artışlar bunu gösteriyor ve 750 bin gibi çok güçlü bir artı istihdam geldi ve bu inşallah Şubat ayı rakamı geldiğinde göreceğiz ki yüzde 13 hızla 12’ye ama 2017 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de işsizlik oranları mutlaka tek haneli rakama inecek" diye konuştu.

Goncagül Özcan



