Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret ve kıdem tazminatıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili, “Asgari ücret önemli bir konu başlığı. Geçtiğimiz yılda asgari ücrette yüzde 30 gibi bir artış yaptık. Bu işvereni ciddi düzeyde dünya rekabetinde zorladı. Bu zorluğu aşabilmek adına hükümetimiz ve Maliye Bakanlığı bu asgari ücretin tölere edilmesi ile ilgili işveren ciddi bir destek sağladı. Bu yıl da destek devam edecek. Tabii bu istihdamın bütününde bir maliyet artışına sebep oldu. Önümüzdeki yıl da yine yılbaşı itibariyle taraflarla görüşmeleri bakanlık olarak yapacağız. İhracatçılar Meclis Başkanımızın talebini aldık. Özellikle üreticimizin, sanayicimiz, ihracatçımızın dinamiklerini aksamadan, rekabet gücünü zayıflatmadan daha güçlü bir dünya pazarında güçlü olmalarını arzu ediyoruz” dedi.

“Ağustos ayı işsizlik rakamları yüzde 11.3'e çıktı”

“Şimdi issizlik rakamları son üç aydır her ay bir önceki döneme göre artıyor” diyen Bakan Müezzinoğlu, “Bu ay itibariyle de Ağustos ayı işsizlik rakamları yüzde 11.3'e çıktı. Yaklaşık 363 bin istihdam sağlamamıza rağmen işsizlik rakamlarında artışın devam ediyor olması, bizim özellikle istihdamı, yatırımı teşvik etmemiz gerekiyor. O nedenle çok boyutlu değerlendirerek inşallah önümüzdeki süreçte asgari ücrette değerlendirmelerimizi de yapacağız. Burada önemli olan istihdamda olanların hak ve hukukunu bir taraftan korumaya çalışırken, diğer taraftan istihdam talebine karşı da olabildiğince çözüm üretmek. Bu da yatırımcının ihracatçının daha güçlü olabilmesini başarabilmekten geçer” şeklinde konuştu

Kıdem tazminatı yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Ocak itibariyle Kıdem Tazminatı'na geçilecek diye bir düzenleme yok. Kıdem tazminatı fonunun kurulmasına ilişkin çalışmalar var. Ben bakan olduğum dönemde baktığında 1975 yılında yasal düzenleme yapılırken kıdem tazminatı fonu kurulmasını da yasa önermiş. 41 yıllık bir konu. Çözme gayretimiz var, çalışmalarımız var. Bu da özellikle işçinin hak ve hukukunu koruyabilmek adına önemli oldu, işverenin de hesabını kitabını sağlıklı yapabilmesi adına önemli bir düzenleme olacak. Burada tabi tarafların ortak noktada buluşmasını sağlama gayretindeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda tarafları orta noktada buluşturursak bunu yüzde yüzünü başarmayı arzu ediyoruz. En az yüzde 50 üzerinde bir ortak nokta süreci başarabilirsek, sonra hakemlik rolümüzü devreye sokarak bir karar verecek ve bunu 41 yıl sona gündemimizden çıkartabilmeyi ümit ediyoruz. İşverenlerimizin ve işçilerimizin hak ve hukukun koruyan sürdürülebilir, geliştirilebilir, güven duygusu sağlam bir yapı kurmamız gerekiyor. Başarabilme ümidiyle çalışıyoruz.”

Doğan Can Cesur



