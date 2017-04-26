Bakan Müezzinoğlu'ndan ’kıdem tazminatı’ açıklaması

Bakan Müezzinoğlu, “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” toplantısında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, 2017 yılı Ocak ayından bu yana toplu iş sözleşmeleriyle ilgili çalışmaların başladığını ve sürdüğünü belirterek, Türk-İş ve bağlı sendikalardan önerilerini alacaklarını ifade etti.

“ÇALIŞMALARI 1 AY İÇİNDE TAMAMLAMAYI ÜMİT EDİYORUM”

Bakan Müezzinoğlu da taleplerin güzel olduğunu ama yapılabilir mi ona hep beraber bakacaklarını kaydederek, “Makul talepleri imkanlar çerçevesinde makul düzeyde birbirimizi anlayarak çözme gayreti içinde olacağız. Teklifleri, talepleri aldık ve inşallah biz ve ekonomik kurullarla gerekli değerlendirmeleri yaparak arzu ettiğimizin azamisini başarabilmiş noktada sonuçlandırmayı da ümit ediyorum. Çalışmaları önümüzdeki süreçte çok da uzatmadan bir ay içinde tamamlamayı da ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

KIDEM TAZMİNATI

Müezzinoğlu, kıdem tazminatı fonunun tekrar gündeme gelmesi ve devlet katkısının olacağı yönündeki iddialara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Önümüzdeki hafta ana ilkeler çerçevesinde bakış açılarımızı paydaşlarımızla paylaşmaya başlayacağız. Burada dört tane temel cümle söylüyorum; hakkaniyet, güvence, şeffaflık, sürdürülebilirlik. Bu dört temel ilkeyi merkeze alacağız. Bu dört kolonu ne kadar birlikte şekillendirebilirsek bunu yapma gayreti içinde olacağız. Şu anda onun dışında diğerleri paylaşarak şekillendireceğimiz detaylardır. Şu anda kendi iç çalışmalarımızı, temel prensiplerimizi, dayanaklarımızı tespit edip paydaşlarımızla masanın etrafında toplanmaya başlayacağız.”

“ÖNEMLİ OLAN 1 MAYIS’IN HUZUR VE GÜVENLİK İÇİNDE KUTLANABİLMESİ”

Bakan Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde nerede olacağını ve Taksim kutlaması ısrarı ile ilgili sorulan soru üzerine, “Önemli olan 1 Mayıs’ın emeğin bayramı olarak kutlanabilmesi, yurdun her bir köşesinde huzur ve güvenlik içinde kutlanabilmesi. Bunun için huzurun ve güvenin merkezde olduğu bir anlayışta o günün hakkıyla, yalnız çalışan, emeğin hakkı olarak değil, 80 milyonu ilgilendirir. Taksim bizim emekçilerimiz adına 1977 yılından bu yana taşıdığımız bir acımızdır. O gün orada gerçekten olağan dışı bir katliama muhatap olundu. Bir tuzaktı o, onun unutulmaması önemlidir. O unutulmadan emekçinin hak ve hukukunun korunması, geleceğe güvenli bakması mutlaka önemli ama kutlamaların Taksim’de olacak ısrarı güvenlik ve emniyet açısından sıkıntı yoksa yapılabilir ama güvenlik açısından sorun varsa orada önemli olan ülkenin her bir köşesinde bu kutlamaların güven içinde yapılabilmesidir, ki emekçinin bugününü biz AK Parti olarak zaten tatil olarak da ilan ettik. Dolayısıyla Türkiye genelinde huzur ve emniyet içinde kutlanabilmesi, anılabilmesi, hakların savunulabilmesi, dile getirilebilmesi ve bu mücadelenin yapılabilmesi anlamında özü budur. Dolayısıyla inşallah huzur içinde, bayram şenliğinde taleplerin dile getirildiği, mücadelesinin verildiği güzel bir 1 Mayıs kutlaması olacaktır. Şahsımla ilgili programı henüz netleştirmedim ama şu ana kadar Türk-İş ile bir sendikamızdan davet aldım, değerlendireceğim” açıklamasında bulundu.