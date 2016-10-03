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Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere güzel haber...

Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıflarda okuyan öğrenciler için "KYK kredi ve burs başvurusu" başladı.

Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere güzel haber...

03 Ekim 2016 08:37

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç güzel haberi öğrencilere Twitter hesabından duyurdu. Kılıç yaptığı açıklamada, KYK kredi ve burs başvurularının başladığını, faydalanmak isteyen öğrenciler için son günün 12 Ekim olduğunu belirtti.

BAŞVURULAR 12 EKİM'DE SONA ERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabileceği ifade edildi. Açıklamada, başvuruların, 12 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi


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