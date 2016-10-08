Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » Bakan Nabi Avcı, 3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali'nin açılışına katıldı

Bakan Nabi Avcı, 3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali'nin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali'nin açılışına katıldı. Stantları gezerek kitapları inceleyen Bakan Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e yaptığı kültürel çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Nabi Avcı, 3üncü Üsküdar Sahaf Festivalinin açılışına katıldı

08 Ekim 2016 14:04

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali başladı. Üsküdar Sahili'nde düzenlenen festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanına gelen Bakan Avcı vatandaşlarla selamlaştıktan sonra stantları gezdi. Kitapları inceleyen Bakan Nabi Avcı yazarlarla sohbet etti.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün burada daha önceki yıllarda olduğu gibi kitap kokusu ile deniz kokusunu birlikte almak üzere biraradayız. Bu güzel tarihi alanda Sahaflar Festivali adıyla düzenlediğimiz, 71 sahafımızın iştirakiyle inşallah 23 Ekim'e kadar hem Üsküdarlıların, hem İstanbulluların hizmetinde olacak olan özellikle kitapseverleri, okurlarımızı, yazarlarımızla buluşturma adına düzenlemiş olduğumuz bu sahaflar festivalimiz kültür hayatımıza, geleneğimize, tarihimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

“Üsküdar bir kültür ve sanat şehri”
Üsküdar'ın bir kültür şehri olduğunu ifade eden Başkan Türkmen, “Üsküdar'ımız her şeyden önce kadim medeniyetimizin önemli bir beşiği, merkezi. Aynı zamanda Üsküdar bir kültür şehri, bir sanat şehri. Bu güzel şehide kitap ve okumak adına ne yapsak azdır. Sahaflar festivali sadece kitapların okunup satıldığı bir yer değildir. Aynı zamanda burası bir ilim ve irfan meclisidir” şeklinde konuştu.

Bakan Avcı'dan Başkan Türkmen'e teşekkür
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in gençlere yönelik ve kültür alanında yaptığı çalışmaları takdir eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Yıllardan beri Üsküdar'da özellikle gençleri kitapla, kalemle, defterle buluşturmak için gerçekten çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Bugün de onlardan birini birlikte açıyoruz” diye konuştu.
Yerel yönetimlerin kültür ve sanat adına yaptıkları çalışmaları takdir eden Bakan Nabi Avcı, “Yerel yönetimlerimiz bu konuda çok hayırlı işler yapıyorlar. Ben sayın başkanımızın şahsında kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından bakan Nabi Avcı, Başkan Hilmi Türkmen ile festivalin açılış kurdelesini kesti.
3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali, 8-23 Ekim süresince 10.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Mustafa Biçer 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!