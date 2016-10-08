Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali başladı. Üsküdar Sahili'nde düzenlenen festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanına gelen Bakan Avcı vatandaşlarla selamlaştıktan sonra stantları gezdi. Kitapları inceleyen Bakan Nabi Avcı yazarlarla sohbet etti.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün burada daha önceki yıllarda olduğu gibi kitap kokusu ile deniz kokusunu birlikte almak üzere biraradayız. Bu güzel tarihi alanda Sahaflar Festivali adıyla düzenlediğimiz, 71 sahafımızın iştirakiyle inşallah 23 Ekim'e kadar hem Üsküdarlıların, hem İstanbulluların hizmetinde olacak olan özellikle kitapseverleri, okurlarımızı, yazarlarımızla buluşturma adına düzenlemiş olduğumuz bu sahaflar festivalimiz kültür hayatımıza, geleneğimize, tarihimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

“Üsküdar bir kültür ve sanat şehri”

Üsküdar'ın bir kültür şehri olduğunu ifade eden Başkan Türkmen, “Üsküdar'ımız her şeyden önce kadim medeniyetimizin önemli bir beşiği, merkezi. Aynı zamanda Üsküdar bir kültür şehri, bir sanat şehri. Bu güzel şehide kitap ve okumak adına ne yapsak azdır. Sahaflar festivali sadece kitapların okunup satıldığı bir yer değildir. Aynı zamanda burası bir ilim ve irfan meclisidir” şeklinde konuştu.

Bakan Avcı'dan Başkan Türkmen'e teşekkür

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in gençlere yönelik ve kültür alanında yaptığı çalışmaları takdir eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Yıllardan beri Üsküdar'da özellikle gençleri kitapla, kalemle, defterle buluşturmak için gerçekten çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Bugün de onlardan birini birlikte açıyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin kültür ve sanat adına yaptıkları çalışmaları takdir eden Bakan Nabi Avcı, “Yerel yönetimlerimiz bu konuda çok hayırlı işler yapıyorlar. Ben sayın başkanımızın şahsında kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından bakan Nabi Avcı, Başkan Hilmi Türkmen ile festivalin açılış kurdelesini kesti.

3'üncü Üsküdar Sahaf Festivali, 8-23 Ekim süresince 10.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Mustafa Biçer



