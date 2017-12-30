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Bakan Naci Ağbal ve Osman Aşkın Bak Bayburt’ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bayburt İl Teşkilatı Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Bayburt’a geldi.

Bakan Naci Ağbal ve Osman Aşkın Bak Bayburtta

30 Aralık 2017 13:27
Bakan Naci Ağbal ve Osman Aşkın Bak Bayburt’ta - Tıkla İzle

Bayburt Valiliğini ziyaret eden Bakan Ağbal ve Bak, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 6. Olağan İl Kongresinde Bayburt için sözünü verdiği en az 3 bin kişilik spor salonunun yapımı için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Bakan Bak, "Tabi ben talimatı aldım biz hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de yerine bakacağız. Sayın bakanımızla, belediye başkanımız ve valimizle birlikte en uygun yer neresiyse oraya bakıp, biz hazırız hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Yer konusunda uygun yer olduğunu ifade etti sayın bakanımız" dedi.

"Tatlı yarışımız devam edecek"

Bayburt’un referandumda evet oyu rekoru kırarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Tabi Bayburt referandumda birinci oldu. Çayın başkentinden selam getirdi. Bizim liderliğimizi aldılar ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt’u. İnşallah 2019 seçimlerinde yine bu tatlı yarışımız devam edecek. Gelirken Gümüşhane’ye de uğradım onlarda dördüncü sıradaydı. Tabi rakiplerimiz takip ediyoruz onların performansı çok önemli bizim için" ifadelerini kullandı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, AK Parti Bayburt İl Teşkilatı Gençlik Kolları kongresine katılmak için kente geldiklerini söyleyerek kongrenin Bayburt için hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bakan Osman Aşkın Bak’a tablo hediye etti.
Bakanlara ziyarette AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra kurum amirleri eşlik etti.  

Beşir Kelleci

Etiketler: Bayburt, naci ağbal, Osman Aşkın Bak

 

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