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Bakan Naci Ağbal'ın da izlediği maçta olay çıktı: 19 yaralı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor’un kendi evinde oynadığı MKE Ankaragücü maçında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı. Olaylı maçı izleyenler arasında Maliye Bakanı Naci Ağbal da vardı.

Bakan Naci Ağbalın da izlediği maçta olay çıktı: 19 yaralı

12 Şubat 2017 18:52
Bakan Naci Ağbal'ın da izlediği maçta olay çıktı: 19 yaralı - Tıkla İzle

Gümüşhane tarihindeki en kalabalık müsabakalardan birisi olan maçın başlamasıyla birlikte stadyumu dolduran Gümüşhanesporlu taraftarla ile 300 kişilik kontenjan ayrılan MKE Ankaragücü taraftarlarının olduğu tribün arasında laf dalaşı başladı.

BAKAN GELDİ, TANSİYON DÜŞTÜ

İlerleyen dakikalarda tribünlerden atılan koltuk parçasıyla birlikte maçın tansiyonu birden artarken, müsabakanın ikinci devresini izlemeye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gelişiyle stadyumdaki durum normale döndü.

SAHA VE TRİBÜNLER YİNE KARIŞTI

İkinci yarının son dakikalarında yan hakemin kararını eleştiren MKE Ankaragücü teknik heyetinin de sahaya girmesiyle saha bir anda karıştı. Koltuk parçaları ve su şişeleri iki tribün arasında sürekli gidip gelirken, olay yerinde hazırda bulunan ambulanslarla yaralanan çok sayıdaki taraftar tedavi altına alındı.

Jandarma güçlerinin takviye amaçlı sahaya girmesinin ardından “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atılırken, Jandarma ekipleri zaman zaman yaşanan olaylara engel olamadı. Olaylar nedeniyle müsabaka hakemi tarafından 10 dakika uzatılan maçın son düdüğüyle 2-1 galip gelen Gümüşhanesporlu taraftarlar sahaya inerek galibiyet sevincini hem oyuncularla hem de teknik heyetle yaşadı.

Yaralanan 19 kişiyse, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi.

Recep Ergin 


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