Bakan Numan Kurtulmuş: 'İlk 5 ay içerisinde bütün zamanların rekorunu kırmışız'

Turizm sektörünün bileşenleri arasında güç birliği ve sinerji oluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde kurulan Turizm İstişare Kurulu Toplantısı İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakını Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında konuşma yapan Bakan kurtulmuş, turizm verileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“2018 yılında 40 milyon turisti aşacağız”

Turizm İstişare Toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Şimdi görüyoruz ki inşallah 2018 yılında 40 milyon turisti aşacağız daha ileri gideceğiz. Bu sizlerin turizmcilerin gerçekten samimi, gayretin sonucudur. Ortaya çıkan bir takım oyunun sonucudur. 2023 hedeflerine de önümüzdeki dönemden sonra hemen revize etme imkanımız olacak. 3’üncü Turizm şura toplantısı veriler ışığında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefini revize edeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin ekonomisini sizlerin gayretleri şampiyonlar ligine taşıyacak”

Sektörde güzel bir yıl geçirildiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, ”Türkiye ekonomisi olarak da altın gibi bir yılı geride bırakmış olduk. Ayrıca turizme önümüzde ki yıllarda İstanbul da boğazdan geçecek üç katlı hem trenlerin hem de arabaların yer aldığı tüp geçişin Türkiye ekonomisi için çok önemli olacaktır. Bu ve buna benzer projelerle önümüzdeki dönemde Türkiye için İstanbul için turizm sektörü için önemli olacaktır. Türkiye’nin ekonomisi belli bir seviyeye gelmiştir. Size Dünya’nın en büyük ekonomisidir diyemem ama bütün dengeleri bakımından Türkiye ekonomisinin uzun yıllar sonra büyük bir atılım yaptığını söyleyebilirim. Türkiye ekonomisi futbol tabiriyle söyleyecek olursam şuan da Dünya’nın süper liginde değil ama playoff’ta şampiyonluğa oynayan bir ekonomidir. Hep beraber Türkiye ekonomisini daha yukarıya çıkaracağız. Ekonomiyi şampiyonlar ligine sizin gayretinizle. çalışmalarınızla taşıyacaktır” diye konuştu.

“İlk 5 ay içerisinde bütün zamanların rekorunu kırmışız”

Son beş ayın verilerin çok iyi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ” İlk beş ay içerisinde yani Ocak-Mayıs sonu itibariyle olan rakam 11.8 milyon turisti Türkiye’de ağırlamışız Bütün zamanların rekorunu kırmışız. Bir önceki yıla göre de yüzde 30.8 artmıştır. Sizleri tebrik ediyorum. Bu Türkiye için çok önemli bir rakam ama bunu yeterli görmüyoruz. 40 milyonu da geçiyoruz 50 milyonu da revize edeceğiz ama en önemlisi kişi başı döşen turizm deki niteliklerimizi artıracağız. Rekorlarımıza yeni rekorlar katacağız” şeklinde konuştu