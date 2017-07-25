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Bakan Numan Kurtulmuş'un turizmde ilk durağı Antalya

Başbakan yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Numan Kurtulmuş, turizm başkenti Antalya’ya geldi.

Bakan Numan Kurtulmuşun turizmde ilk durağı Antalya

25 Temmuz 2017 19:25

Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanan Numan Kurtulmuş, göreve geldikten 1 hafta sonrası düzenlediği ziyarette turizm şehirlerindeki ilk durağı Antalya oldu. Havayoluyla Antalya Havalimanı’na 18.30 sıralarında iniş gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe teşkilat başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Kurtulmuş daha sonra bir televizyon kanalına konuk olmak üzere hava limanından karayoluyla hareket etti. Kurtulmuş, yarın sabah 10.00'da Antalyalı turizmcilerle bir araya gelecek. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu
 

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Numan Kurtulmuş


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