Bakan Osman Aşkın Bak, Atiker Konyaspor’u tebrik etti

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la, Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da tribünlerden izlediği finalde, Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atiker Konyaspor için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl on birincisi gerçekleştirilen Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u kutluyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından Süper Kupa’yı tarihinde ilk kez evine götüren Atiker Konyaspor’ın tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Süper Kupa'nın sahibi Atiker Konyaspor'a ve bu zorlu mücadelede oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan Beşiktaş'a önümüzdeki sezon gösterecekleri mücadelerde şimdiden başarılar diliyorum.”

Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyasporlu futbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Futbolcular Bak'dan aldıkları kupayı, taraftarların tezahüratlarıyla kaldırdı.