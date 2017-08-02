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Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya İkincisi Ayşe Ceren Yeşilbaş’ı kutladı

Rusya’da düzenlenen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Ayşe Ceren Yeşilbaş 400 metre su üstünde Dünya İkincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla gümüş madalya kazanan Ayşe Ceren Yeşilbaş’ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya İkincisi Ayşe Ceren Yeşilbaşı kutladı

02 Ağustos 2017 17:36

Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlenen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcu Ayşe Ceren Yeşilbaş 400 metre su üstünde Dünya İkincisi olmayı başardı. 400 metrede Dünya Şampiyonu 03.18.73 dakikalık derecesiyle Rusya’da Elena Lopatina olurken, milli sporcu Ayşe Ceren Yeşilbaş 03.19 dakikalık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Yeşilbaş’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 400 metre su üstünde gümüş madalya kazanan Ayşe Ceren Yeşilbaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlenen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Ayşe Ceren Yeşilbaş’ı kutluyorum. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda kazandığı madalyalar bizleri gururlandırıyor. Bizlere bu gururu yaşatan milli sporcumuz Ayşe Ceren Yeşilbaş’ı tebrik ediyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”  


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