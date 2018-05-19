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Bakan Osman Aşkın Bak Fenerbahçe Doğuş'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'ın Zalgiris Kaunas takımını mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın sporcu ve teknik heyetini kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak Fenerbahçe Doğuşu tebrik etti

19 Mayıs 2018 03:19

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkent Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'ın Zalgiris Kaunas takımını 76-67'lik skorla mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Basketbolda Avrupa’nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3 kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkent Belgrad'da düzenlenen dörtlü finalde Litvanyalı rakibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek Pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyet ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum.”  

 

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