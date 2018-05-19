Bakan Osman Aşkın Bak Fenerbahçe Doğuş'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkent Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'ın Zalgiris Kaunas takımını 76-67'lik skorla mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbolda Avrupa’nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3 kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkent Belgrad'da düzenlenen dörtlü finalde Litvanyalı rakibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek Pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyet ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum.”