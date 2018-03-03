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Bakan Osman Aşkın Bak: 'Gençlerimiz, sporun gücünün terörü yendiği bir ortamda yaşıyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Şırnak'ta gençler ve sporcularla buluştu. Sporun gücünün terörü yendiğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnaklı gençlerle basketbol oynadı.

Bakan Osman Aşkın Bak: Gençlerimiz, sporun gücünün terörü yendiği bir ortamda yaşıyor

03 Mart 2018 22:27

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi için gittiği Şırnak'ta sporcularla ve gençlerle bir araya geldi. Mesire alanında piknik yapan Şırnaklı vatandaşların sofrasına konuk olan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik Merkezi'ndeki sosyal aktivitelere de eşlik etti. Bak, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Takımı'nın minik sporcuları ile maç yaptı.
Osman Aşkın Bak, keyifli dakikalara sahne olan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, sporun gücünün terörü yendiğini, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kimsenin zarar veremeyeceğini söyledi.

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörü bitireceğiz”

Basketbol sahasından ayrıldıktan sonra Şırnak Belediyesi ve Şırnak Gönüllüleri tarafından mesire alanında düzenlenen 'Çocuk Şenliği'ne katılan Bak, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet ederek sofralarına konuk oldu ve taleplerini dinledi. Sohbet ettiği Şırnaklı vatandaşlara yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ve Türkiye'nin terör konusunu gündeminden çıkaracağını belirtti.

Şırnak'tan ayrılmadan önce Şırnak Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal aktivitelere eşlik ederek gençlerle sohbet etti. Gençlik merkezinde faaliyetlerini yürüten genç gönüllüler korosunun şarkılarını dinleyen ve kendilerine eşlik eden Osman Aşkın Bak, resim atölyesindeki gençlerin çizimlerini inceledi.
Ziyaretlerinin sonunda gençler ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'tan ayrılarak kara yolu ile Mardin'e geçti.  

Etiketler: Osman Aşkın Bak

 

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