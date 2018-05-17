Bakan Osman Aşkın Bak: “İsrail zulmüne sessiz kalamayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası sebebiyle 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Azerbaycan’dan katılan temsilcilerle iftarda bir araya geldi. Geleneksel olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası sebebiyle 81 il ve dünyanın birçok yerinden temsilciler İstanbul, Bursa, Çanakkale ve son olarak da Ankara’daki etkinliklere katıldı.



Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında Osman Aşkın Bak’la birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden gençler, Bakanla iftar programına da katıldı. Burada konuşma yapan Bak, “Sizlerle bu haftanın açılışını beraber gerçekleştirdik, Anıtkabir’e gittik bu bayramı bize bağışlayan Atatürk’ü ziyaret ettik. Gençler olarak ülkemizi muhasır medeniyetlere taşıyacağımızı ifade ettik” dedi.



Gençlere sürekli enerjik, heyecanlı ve hayalleri olması gerektiğini hatırlatan Bakan Bak, “Hayalleri olmayanların büyük hedefleri olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük hedefler büyük aşamalar kat ettik. O her zaman şunu ifade ediyordu, hedef 2023, 2053 2071 hedefleri sürekli ileriye doğru. Hedefleri doğrultusunda 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, şehir hastaneleri, inanılmaz yatırımlar gerçekleşti” şeklinde konuştu.



Ramazan ayını kana bulayan İsrail zulmüne sessiz kalamayacaklarının altını çizen Bakan Bak, “Elinde hiçbir şey olmayan Filistinlilere ateş açılması ve 60’ın üzerinde Filistinlinin şehit olması ve 3 binden fazla yaralının olması dünyanın kabul edebileceği bir şey değil” ifadelerini kullandı.