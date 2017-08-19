Bakan Osman Aşkın Bak, kampta gençlerle spor yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları’nca Kocaeli’nin Yuvacık Beldesinde gerçekleştirilen kampta gençlerle bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte spor yaptı, birbirinden farklı aktivitelere katıldı.

Bak, kampta ilk olarak sabah yürüyüşü yaptı. Spor kıyafetleri ile yürüyüş yapan Bak'a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve gençler eşlik etti. Bak, yürüyüşün ardından egzersiz hareketleri de yaptı.

Bak, daha sonra gençlerle birlikte sahada futbol, basketbol ve hentbol oynadı. Kamp alanındaki eğlenceli aktivitelerde de gençlere eşlik eden Bakan Osman Aşkın Bak, halat çekti, ok attı, spor yarışmalarına katıldı.

Gençlerle birlikte olmaktan büyük keyif alan Bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Gençlik STK'ları Kampında genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların coşkusu ve heyecanı gücümüze güç katıyor” ifadelerini kullandı.