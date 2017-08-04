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Bakan Osman Aşkın Bak, milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasında, genç kadınlar uzun atlamada ülkemize tarihinde ilk altın madalya kazandıran Esra Bayrak ve 18 yaş altı uzun atlamada gümüş madalya elde eden Muhsine Gezer’i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, milli atletleri tebrik etti

04 Ağustos 2017 11:21

İsviçre'nin Nottwil kentinde süren 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasının ilk gününde mücadele eden genç kadınlar uzun atlamada Esra Bayrak, 5.16 metrelik derecesiyle dünya şampiyonluğunu kazandı. Türk sporcu bu başarısıyla Türkiye'ye bu alanda ilk madalyayı kazandırmış oldu. Şampiyonada 18 yaş altında piste çıkan diğer Türk atlet Muhsine Gezer ise uzun atlamada 4.17 metrelik derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Bakan Bak, IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “İsviçre’nin Nottwil kentinde düzenlenen 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasında şampiyonluk sevinci yaşatan milli sporcumuz Esra Bayrak’ı ve gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer’i tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın göndere çektirerek İstiklal Marşımızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Devam eden bu önemli şampiyonada ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum.” 

Etiketler: Milli atletler, Osman Aşkın Bak, tebrik


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