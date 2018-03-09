Bakan Osman Aşkın Bak, milli eskrimciyi tebrik etti

Soçi’de devam eden 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Aylin Çakır, gençler kılıç kategorisinde yarı final mücadelesinde Rus rakibi Alina Mikhailova’ya 15-11’lik skorla mağlup olarak üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Çakır’ı başarısından dolayı kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcumuz Aylin Çakır, sergilediği üstün performans neticesinde bronz madalya kazandı. Eskrim branşında son dönemde kazandığımız madalyaların ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Elde ettiği bronz madalya ile bizleri gururlandıran Aylin Çakır kardeşimi tebrik ediyorum ve kariyerinin devamında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.