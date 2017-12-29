Bakan Osman Aşkın Bak yeşil sahaya çıktı

30’ar dakika oynanan karşılaşma 7-7 berabere bitti. Bakan Osman Aşkın Bak karşılaşmada sağ açık olarak oynadı ve biri penaltıdan olmak üzeri iki gol atıp iki de asistle karşılaşmayı tamamladı.

"ZAMAN ZAMAN FUTBOL OYNAMALIYIZ"

Maç sonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zaman buldukça spor yapmaları gerektiğini belirterek, "Çok iyi bir maç oldu, berabere bitti ve iyi mücadele ettik, her iki ekibi de kutlarım, performansımızı daha artırmamız gerek, zaman zaman maç yaparak bunu artırabiliriz, gelecek maçımızı gazeteciler ile yapacağız" dedi.

Bayram Ali Sarı