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Bakan Osman Aşkın Bak yeşil sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak memleketi Rize’de bazı programlara katıldıktan sonra Zincirli Köprü köyünde halı sahada İl Başkanı Muhammet Avcı ve parti meclis üyeleri ile halı saha maçına çıktı.

Bakan Osman Aşkın Bak yeşil sahaya çıktı

29 Aralık 2017 22:50
Bakan Osman Aşkın Bak yeşil sahaya çıktı - Tıkla İzle

30’ar dakika oynanan karşılaşma 7-7 berabere bitti. Bakan Osman Aşkın Bak karşılaşmada sağ açık olarak oynadı ve biri penaltıdan olmak üzeri iki gol atıp iki de asistle karşılaşmayı tamamladı.

"ZAMAN ZAMAN FUTBOL OYNAMALIYIZ"

Maç sonunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zaman buldukça spor yapmaları gerektiğini belirterek, "Çok iyi bir maç oldu, berabere bitti ve iyi mücadele ettik, her iki ekibi de kutlarım, performansımızı daha artırmamız gerek, zaman zaman maç yaparak bunu artırabiliriz, gelecek maçımızı gazeteciler ile yapacağız" dedi.

Bayram Ali Sarı

 

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