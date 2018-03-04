Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli eskrimciye tebrik

Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ’ı bu tarihi başarısından dolayı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Eskrimde son dönemde elde edilen böylesi başarıların gelecekte alınacak madalyaların habercisi olacağına inanıyorum. Genç sporcumuzu yetiştiren bu günlere getiren ailesini ve antrenörlerini de tebrik ediyorum.”

Musa Erdoğan