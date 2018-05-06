Bakan Osman Aşkın Bak’tan Vakıfbank’a tebrik

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de CS Volei Alba Blaj'ı 25-17, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek dördüncü kez şampiyon olan VakıfBank’ı, tebrik mesajı yayımlayarak kutladı.

Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyorum. 4. kez Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi tekrar sevince boğan kulübümüz bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımızı kulüp yöneticileri antrenörlerini ve camiayı tebrik ediyorum.”