Bakan Osman Aşkın Bak'tan Yasemin Adar'a tebrik telefonu

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen ve altın madalya kazanan ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin Adar için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı telefonla arayarak kutladı. Rakibiyle yaptığı müsabakanın hemen ardından Yasemin Adar’ı arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde dünya şampiyonalarında finale yükselen ilk kadın Türk Güreşçi olan ve altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin’i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanına sahip olan Yasemin, Dünya Şampiyonasında da zirvede yer alarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."