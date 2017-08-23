Diğer
Kategoriler

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Yasemin Adar'a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Baktan Yasemin Adara tebrik telefonu

23 Ağustos 2017 23:05

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen ve altın madalya kazanan ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin Adar için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı telefonla arayarak kutladı. Rakibiyle yaptığı müsabakanın hemen ardından Yasemin Adar’ı arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde dünya şampiyonalarında finale yükselen ilk kadın Türk Güreşçi olan ve altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Yasemin Adar için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar’ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin’i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanına sahip olan Yasemin, Dünya Şampiyonasında da zirvede yer alarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç