Anayasa hususunda mecliste oy çokluğu olsa da referanduma gidileceğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Yıllardır Türkiye’de 80 ihtilalinden sonra çıkan anayasa lanetlenir ama iş başına geçildiğinde U çizerler. Hem mevcut anayasayı eleştirecek hem seçim malzemesi yapacaksınız, sonra anayasa dünyadaki gelişmelere açık olsun dediğimizde önce tamam diyeceksiniz sonra yapmamak için her türlü bahaneyi öne süren tavır alacaksınız. En son AK Parti olarak kendi anayasamızı yazıp millete sunalım dedik. Bu esnada MHP’den bir teklif geldi. Çok kısa sürede bu teklif gelince sıcak baktık ve 12 maddelik bir anaysa kısa sürede meclise gelecek. Oylandıktan sonra da 2 ay içinde referanduma gidilir. Anayasayı mecliste değiştirecek oy çokluğuna ulaşsak bile vatandaşa soracağız” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, son olarak, Başkanlık sistemi tartışmalarına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı mı olsun başkanlık mı olsun tartışmalarını yoğun bicimde yürüttük. Ama isim tartışmalarına takılmamak lazım. Yeni sistemle iki başlılığın ortadan kalkmasını amaçlıyoruz. Eskiden iki başlılık vardı. Geçmişteki Türk siyasi hareketine bakan herkes, rahmetli Özal’ın Demirel ile Mesut Yılmaz ile çekişmelerini millet unuttu mu? Unutmadı. Ahmet Necdet Sezer kimin dünya görüşüne uygundu, Rahmetli Ecevit. O çekişmeleri gördükten sonra bu sistemde ısrar etmek, Türkiye koalisyona mahkum olsun demekten başka bir şey demek değildir. Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde bir taraftan istikrar olacak. Koalisyonların olduğu dönem Türkiye’nin en geri dönemler, tek başına iktidar olunan dönemler de Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü dönemlerdir. Bu coğrafyada yaşamanın belki de en önemli şartı güçlü ve büyük olmaktır. Yoksa Anadolu coğrafyasında yaşamak zorlaşır, bunun da yolu bu güçlü iktidardan geçiyor. Biz de bu yolda gayret edeceğiz.”

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hakkari’de meydana gelen çatışmada hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Bakan Özhaseki, önce Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Terör olaylarının bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. 3 teröristin etkisiz hale getirildiğinden söz ediliyor ama daha fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz" diyen Bakan Özhaseki şöyle devam etti: "2 yıl önce başlayan süreçte, terör örgütünün çukur kazarak atmış oldukları adımlara devlet, hükumet olarak tepki verdik ve şehirlerimizi temizledik. Yaza eyleme hazırlandıkları dağdaki inlerini de başlarına indirdik. Terör konusundaki azmimiz terör örgütünü çökertti. Bu tükenmişlik sendromu içinde biz bitmedik demek için ara ara bombalama, suikastlar yapıyorlar, önümüzdeki günlerde yapabilecekleri de mümkün gözükmekte. Bu konuda gerek istihbarat gerek emniyet birimlerimizi eskiye bakarak daha hızlı haberdar edip eylemleri engelliyoruz. Kararımız ve ciddiyetimiz terörü bitirecek. Terör örgütünün lojistik üssü gibi görünen belediyeler ilgili de hükumetimizin tepkileri devam ediyor. Onlara her türlü destek veren belediyelere kayyum atanmaya devam ediyor. Vatandaş kayyum meselesine olumlu bakıyor. Eskiden terör örgütünün eline verilmiş kaynaklar orada kayyumlar vasıtası ile vatandaşa veriliyor. Su kaynaklarını, kanalları, yolları, parkları yapıyoruz. Vatandaşın güven içinde huzurlu oturacağı mekanları hazırlıyoruz. Yıllardır Türkiye’de 80 ihtilalinden sonra çıkan anayasa lanetlenir ama iş başına geçildiğinde U çizerler. Hem mevcut anayasayı eleştirecek hem seçim malzemesi yapacaksınız, sonra anayasa dünyadaki gelişmelere açık olsun dediğimizde önce tamam diyeceksiniz"

"KARARIMIZ VE CİDDİYETİMİZ TERÖRÜ BİTİRECEK"

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terör olaylarının bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. 3 teröristin etkisiz hale getirildiğinden söz ediliyor ama daha fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. 2 yıl önce başlayan sürece, terör örgütünün çukur kazarak atmış oldukları adımlara devlet, hükumet olarak tepki verdik ve şehirlerimizi temizledik. Yaza eyleme hazırlandıkları dağdaki inlerini de başlarına indirdik. Terör konusundaki azmimiz terör örgütünü çökertti. Bu tükenmişlik sendromu içinde biz bitmedik demek için ara ara bombalama, suikastler yapıyorlar önümüzdeki günlerde yapabilecekleri de mümkün gözükmekte. Bu konuda gerek istihbarat gerek emniyet birimlerimizi eskiye bakarak daha hızlı haberdar edip eylemleri engelliyor. Kararımız ve ciddiyetimiz terörü bitirecek. Terör örgütünün lojistik üssü gibi görünen belediyeler ilgili de hükumetimizin tepkileri devam ediyor. Onlara her türlü destek veren belediyelere kayyum atanmaya devam ediyor. Vatandaş kayyum meselesine olumlu bakıyor. Eskiden terör örgütünün eline verilmiş kaynaklar orada kayyumlar vasıtası ile vatandaşa veriliyor. Benim de çalışma yürüttüğüm 7 ilde su kaynaklarını, kanalları, yolları, parkları yapıyoruz. Vatandaşın güven içinde huzurlu oturacağı imkanları hazırlıyoruz.”