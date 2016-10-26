Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Valiliği ziyaretinde yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına değinerek, “Eskiden birçok siyasi lider başkanlığı istiyordu ama iktidardan gittikten sonra istiyordu. Biz iktidardayken ve güçlü iken istiyoruz. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz ki, gelecek için istiyoruz, çocuklarımız için istiyoruz. Gelecek nesillerin böyle doğru bir sistemle idare edilmesi lazım” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da bulunduğu ziyarette ilk olarak ‘Valilik Şeref Defterini’ imzalayan Bakan Özhaseki, daha sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Malatya örnek bir il”

Malatya’nın gittikçe büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Malatya’nın yöneticileri arasındaki uyum üst düzeyde ve bütün illere örnek olarak gösterebileceğimiz bir ilimiz. Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz burada hizmetlerini yürütürken diğer taraftan da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci Ankara’dan Malatya’yı en iyi şekilde temsil ediyor. Yerel yönetimlerin kendi içerisinde uyumlu olması bir şehrin kalkınmasının birinci esasıdır. Eğer bu sağlanamazsa o şehirde kalkınma biraz daha zorlaşıyor. Güzel işlere el birliğiyle yapmak başka bir şey, birbirine mani olarak iş yapmak daha doğrusu yaptırmamak başka bir şey” diye konuştu.

“Anayasayı yazıyoruz, millete götüreceğiz”

Bakan Özhaseki, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına da değinerek, “Başkanlık sistemi konusu anayasa değişiminin bir parçası olarak önümüzde duruyor. Anayasa hususunda, şu anda Türkiye’de yaşayan hiçbir vatandaşın, ‘Eski anayasayla devam edelim, çok güzel bir anayasa’ dediğini duymadım. Hiçbir partiden de, ‘Evet bu eski anayasa ile devam edelim’ lafını duymadım. Yıllardır seçim meydanlarında, orada burada ‘Anayasa değiştirilsin’ diye konuşulur ama iş anayasa yapmaya gelince herkes bir takım engeller çıkarır. ‘Şu madde olursa olmaz, bu madde olmazsa olmaz’ vesaire gibi şeylerin konuşulduğu bir ortamda müşterek bir anayasa yapılması neredeyse imkansızdır. Biz, en azından müşterek olduğumuz maddeleri geçirelim diye çırpınıyoruz, fakat orada da başarılı olamıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta şu; biz düşündüğümüz anayasayı yazıyoruz, sonra da bunu referanduma götürebilmek için her türlü çabayı harcayacağız” şeklinde konuştu.

“Millete gitmekten kimsenin korkmaması lazım”

Bazı partilerin millete gitmekten korktuğunu ifade eden Özhaseki, “Millete gitmekten kimsenin korkmaması lazım. ‘Bu iş millete gittiği zaman aleyhimize döner’ diye müthiş bir kampanya başlatıldı. ‘Böyle bir anayasa olursa ve içinde de başkanlık olursa bu millet bizi iktidara getirmez’ fikriyle bu işi engellemeler şimdiden başladı ama bizim niyetimiz bu konuda net. Bunu getirmek istiyoruz. Eskiden birçok siyasi lider başkanlığı istiyordu ama iktidardan gittikten sonra istiyordu. Biz iktidardayken ve güçlü iken istiyoruz. ‘Yapamadığınız ne var’ diyorlar. Evet yapamadığımız hiçbir şey yok, istediğimiz her şeyi yapıyoruz. Ama biz bunu kendimiz için istemiyoruz ki, gelecek için istiyoruz, çocuklarımız için istiyoruz. Biz bugün varız, yarın yoğuz ama gelecek nesillerin böyle doğru bir sistemle idare edilmesi lazım. Yoksa çoğunluğumuz da var istediğimiz kanunu geçirebiliyoruz. Başkanlığın en önemli noktası şudur: Bir ülkede eğer başkanlık sistemi varsa orada güven vardır, orada yatırımlar artar, istikrar artar. Bu çok önemli bir şey bunun tersi ise koalisyonlara kapı açar, kavgalara kapı açar. Biz bunu geçmişteki Türkiye siyasal tarihinde çok defa yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir belediye başkanı vatanı bölmek için uğraşmaz, terör örgütüne para aktaracağım diye çırpınmaz”

Bakan Özhaseki belediyelere kayyum atanması ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak’ın gözaltına alınması ile ilgili olarak da, “Belediyelerin kanundaki tarifi şudur: Bir bölgede insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kamu kuruluşlarına belediye denir. Bir bölgede Vali bir yetkiyi kullanır, milletvekili başka bir yetkiyi kullanır. Belediyeler de kanunda kendilerine verilen yetkiyi kullanırlar. Kabaca altyapı ve üst yapı ile uğraşırlar. Hiçbir Belediye Başkanı bir vatanı bölmek için uğraşmaz, hiçbir Belediye Başkanı terör örgütüne para aktaracağım diye çırpınmaz. Hiçbir Belediye Başkanı teröre yataklık yapmaz ve onların yanında olup destek vermez. Bunu yaparsa kanun da cezasını verir” dedi.

“Hizmet yok, işleri güçleri bölücülük üzerine yoğunlaşmak”

Belediyelere kayyum atanması ile ilgili kanuni sürecin devam ettiğini kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, “Geçtiğimiz günlerde kayyumla işbaşına gelen arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Kendi il ve ilçelerini anlattılar, durum içler acısı. Ben bu kayyum atanan belediyeleri tek tek inceledim ve şunu gördüm. Bunlar devletten aldığı paranın en fazla yüzde 30’unu personele dağıtmakla mükellefken personele dağıtılan para yüzde 30’un çok üzerinde. Bu kaynakları kendi çağırdıkları militanlara maaş olarak aktarıyorlar. Bunun yanında hizmet satın almak suretiyle ihaleler yapıyorlar yine kendi militanlarını dolduruyorlar bu paraları da oraya aktarıyorlar. Sonra da buradan topladıkları paraları başka yere gönderiyorlar. Bu belediyelerin hizmet bütçelerine baktığımızda da yüzde 0, yüzde 1, en fazla yüzde 2. Ya siz niye oturuyorsunuz orada? Yatırım yapmayacaksan, hizmet yapmayacaksan orada niye oturuyorsun? İşleri güçleri bölücülük üzerine yoğunlaşmak. Onlar 7 Haziran’dan sonra zannettiler ki koalisyonlar oluşacak ve ülkede bir zafiyet ortaya çıkacak, onlar da bu zafiyeti kullanarak özerklik ilan edecekler, bütün hesapları bunun üzerineydi. Ama Allah’a şükür bu tutmadı, şu anda güçlü bir hükümet var, teröristleri yok etti. Şimdi orada olaya hakim, zaten kayyum atanan arkadaşların hepsi de hizmet ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Halkın oyuyla gelen insanların sonuna kadar suç işleme özgürlüğü yok”

Görevden alınan belediye başkanlarına bazı kesimlerin destek verdiğini belirten Bakan Özhaseki, “Ben ‘Niye bunlar görevden alınıyor’ diyen herkesi kınıyorum. Bu milletin iyiliği ve dirliği için bu noktada hemfikir olmamız lazım. ‘Efendim demokrasilerde bu olur mu?, halkın oyuyla gelmişlerdi?’ diyorlar. Evet, halkın oyuyla gelebilirler ama halkın oyuyla gelen insanların sonuna kadar suç işleme özgürlüğü yok, bir insanı öldüremezler, hırsızlık yapamazlar, başkalarına kötülük edemez ve bu ülkeyi bölmek için uğraşamazlar. Eğer uğraşırlarsa kanun karşılarına çıkar ve onlara gerekli cezayı verir. Biz bu noktada 15-20 tane belediyeye bakarak canımızı sıkacak değiliz, diğer belediyelerinin yetkisini kısarak merkeze çekecek de değiliz biz işini yapana karışmayız” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da ziyaretten dolayı Bakan Özhaseki’ye teşekkür ederek, “Battalgazi’nin memleketi Malatya’da hükümetimizin verdiği destekler ve emirler doğrultusunda diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte buradaki işleri yürütmeye çalışıyoruz. Hem bakanımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de milletvekillerimizle beraber güzel bir işbirliği oluşturarak halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Malatya gelişen bir kent, burada her şeyin odak noktasında huzur var. Malatya’da huzur ortamının olması bizim de işlerimizi kolaylaştırıyor, inşallah sizlerin de desteğiyle Malatya’yı daha büyük bir kent yapacağız” diye konuştu.