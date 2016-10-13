Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat temaslarına valilik ziyareti ile devam etti. Tokat Valisi Cevdet Can’ı makamında ziyaret ederek bilgi alan Bakan Özhaseki, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Başkanlık sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, “Hukukçuyum. Başkanlık sistemi ne getirir ne götürür, teması nedir? Bu konuda dersine çalışan birisiyim. Altını çize çize dersini çalışan birisiyim. Ama sizleri sıkmamak adına şu kadarını söyleyebilirim. Bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin büyümeye ihtiyacı var. Bu ülkenin güçlü olmaya ihtiyacı var. Bunları ne zaman sağlamışız. Çok basit bir soru. Çok partili sisteme geçtiğimiz andan itibaren; bir 50’lerden başlayan, 60’lara kadar süren tek partili güçlü olduğumuz dönem. Daha sonra ine 80’lerden sonraki güçlü olduğumuz tek başına iktidarların olduğu, güçlü liderliklerin olduğu dönemlerde Türkiye kalkınmış. Peki koalisyonlar dönemi? Zayıf olduğumuz dönemler. İşte onlar da en sıkıntılı olduğumuz günler” dedi.

Bu anlamda Anayasa'da değişiklik gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bu Anayasa’daki değişikliği de dün Sayın Başbakanımız ilan ettiler. 367 ile bile geçse, 450 ile de geçse, 550 ile de geçse vatandaşa sormak lazım. Soracağız. En büyük hakem vatandaş değil mi? Vatandaş. Diğer partiler niye korkuyorsunuz vatandaştan? Sorun ya. Ama karşılarına çıkacak şu manzaradan korkuyorlar. Bir tarihte hatırlar mısınız Cumhurbaşkanını vatandaş mı seçsin yoksa Meclis'te mi seçilsin diye bir şey oldu. Ya söyleyemediler. Kem küm ettiler. Ama vatandaşa dönünce ‘ya bana niye sormuyorsunuz’ dedi vatandaş. Oyu benden alıyorsunuz. Gidip beni temsil edeceksiniz, niye fikrimi almıyorsunuz dedi. Şimdi aynı şekilde Türkiye’nin tabi ki kaderini etkileyecek önemli bir konuda vatandaşa soracağız. Hangi oyu alırsak alalım, Meclis'ten hangi oyla geçerse geçsin. Muhalefetten de tabi ki olumlu bir tavır bekleriz. Türkiye’nin menfaatlerini önceleyen bir tavır bekleriz. Ama her türlü tavır içerisinde davranmak da onların özgürlüğü içerisinde, kendileri bilir” diye konuştu.

“Görevden almaya devam edeceğiz”

Valilik ziyareti sonrası Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Özhaseki, kayyum atanan belediyeler hakkında açıklamalarda bulundu. Özhaseki, devletin onlara eşit baktığını ifade ederek, “7 Haziran seçimleri öncesinde dışarıda yapılan büyük planlar çerçevesinde kendileri bir taraftan AK Parti'yi iktidardan düşürme, tek başına iktidar etmeme, bir taraftan koalisyonlara mahkum etme, ara dönemde özellikle terörü tırmandırıp çukurlar açarak ülkenin bir parçasını koparma hesapları içerisine girdiler. Evet bunu belediye başkanları yaptılar. Bunlarda kendilerini uyardığımız zaman 'biz demokratik şekilde seçimle geldik, demokratik şekilde gelinen belediyelere siz müdahale edemezseniz' gibi anlamsız saçma sapan bir savunma içerisine girdiler. Hiç gemi kaptanı bilet alıp içerisinde otururken yolculuk eden herhangi bir yolcunun gemiyi delmesine izin vermez. Gemi delinirse gemideki herkesin hayatı tehlikeye düşer. Bu haince planlara karşı bizde o belediyelere el koyduk. 25 tanesini görevden aldık. Bundan sonrada aynı fiili devam ettiren olursa önümüzdeki günlerde de görevden almaya devam edeceğiz. Bunlara biz para gönderiyoruz, bir bütçe oluşturuyoruz. Mesela o bütçeden yüzde 30'undan fazlasını personele ayıramazlar. Ama çok rahat verebiliyorlar. Dışarıdan topladıkları militanlara yüksek ücretler veriyorlar. O paraların bir kısmını yeniden ellerinden alıp Kandil'e gönderiyorlar. Bunlara göz yumulmaz, izin verilmez. Bir taraftan da el koyduğumuz belediyelerde hizmet başladı. Kayyum arkadaşlar belediyeciliği bilmez sonuçta. Vali yardımcısı arkadaşlar, kaymakamlar ama iyi niyet olunca aslanlar gibi iş yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez