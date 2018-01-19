Bakan Özhaseki: 'Belediyelerde bir çağ atlatma zamanımız geldi'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de görev yapan basın mensupları ile Diyarbakır’a gitti. Burada düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Bakan Özhaseki, Diyarbakır’da 70 bin civarında hasarlı evin bulunduğunu kaydetti. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğini ve 26 bin konutun yapımına başlandığını kaydeden Özhaseki, bu konutların bazılarının teslim edildiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, “Buralarda çatışmalar yoğun bir şekilde yaşandıktan sonra ayrılırken el yapımı bombalar koyarak çıkmışlar. Garibanların ve fakir fukaraların evleri yıkıldı. 70 bin civarında hasarlı ev var. Bunun 45 bini az hasarlı. Geriye kalan 25 bini ağır hasarlı yani yıkılmak üzere olan evler. Az hasarlı evlerin bedelleri tamamen ödendi” diyerek şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hasarları evleri tespit ettik, vatandaşlar itiraz ettiyse bir daha değerlendirdik, son halini gördüm ve bütün hasarları vatandaşa ödedik. Yıktığımız 26 bin evinde, vatandaş o evin yıkılıp yeniden orada ev yapılmasını istiyordu. Oraları temizlemek başlı başına bir iş. İçerisinde el yapımı bombalar var. Şuanda 26 bin konutun yapımına başladık. Konutların bir kısmını teslim ettik, bir kısmı da bitmek üzere. Böyle olunca eskiden yüzde 90-95 civarında HDP’nin oy aldığı yerlerde HDP’nin milletvekilleri sokaklarda gezemiyor. Biz geziyoruz. Vatandaşlarla biz kucaklaşıyoruz. Allah’a hamdolsun burada Doğu ile Batı’nın kardeşliğini sağlayacak bir atmosfer doğdu. Bu bir taraftan teröristlerin canına okumak bir taraftan da vatandaşların mağduriyetlerini gidermekle oldu. İnsanların evlerinde yıkılan eşya bedellerini ödedik. Yaraları sarma adına epeyce gayretimiz oldu. Bir taraftan bunları yapıp bir taraftan da vatandaş anlaşmalarını devam ettirince şekil çok değişti. Son 2-3 yıl içerisinde defalarca buraya geldim. Cumhurbaşkanımızla 2-3 yıl önce buraya geldiğimizde evlerinin balkonundan selam vermek isteyenleri tebessüm ettiğini ama geriye çekilerek el salladıklarını görüyordum. Çünkü caddeden kendilerinin görünmesini istemiyorlardı. Türk bayrağını açanlar geriden gösteriyorlardı. O zamanlar manzara buydu. 2’inci defa geldiğimizde insanların cesaretlendiğini gördüm. Bundan birkaç ay önce geldiğimizde yollar insan seli ve ellerinde Türk bayrakları var. Sanki Cumhurbaşkanımız Kayseri gelmiş ve meydana doğru gidiyor gibiydi. Bu müthiş bir şey. Buraya da sıkça bu yüzden geliyorum.”

“Verdiğimiz sözlere sadık kaldık”

Terörden temizlenen bölgelerde verdikleri sözlerin hepsine sadık kaldıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Burada söylediğimiz ilk günden itibaren bugüne kadar yaptığımız bütün işler ağzımdan nasıl çıktıysa o sözlere bağlı olarak yapıldı. Burada sözümüze sadık kaldık. O yalancıların sahtekarlıkları da ortaya çıktı. Ben bunları Cizre’ye gidip söyleyebiliyoruz. Bunları yaparken işin finans boyutu da kolay değil. Terör örgütü eski halinde bırakmamızı istiyorlardı. Terör örgütü vatandaşlara ‘TC ile anlaşmayacaksınız’ diyordu. Yeni bir yaşam başladı. Çocuklar artık sokaklarda büyümüyor. Bunun bedellerini de zorlanıyoruz ama altından kalkıyoruz. Son 2 yılda Türkiye’nin başına gelen belalar hiçbir ülkenin başına gelmemiştir. Allah yardımcı oluyor bizlerde iyi niyetle gayret ediyoruz. Sonucu da iyi olacak” diye konuştu.

“CHP güzergahından çıktı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi söylediği sözlere kendisinin de inanmadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Operasyonlar Deniz Baykal operasyonu ile başladı. Partilere bir operasyon çektiler. Daha sonra orduya bir operasyon çektiler. CHP o günden sonra bir güzergah değiştirdi. Deniz Baykal partinin başındayken Atatürkçü, laik ve ulusalcı bir parti vardı. Yerine FETÖ bir operasyon yaptı, Deniz Baykal’ı yedi ve Kemal Bey’i yerine getirdi. Şimdi hangi güzergahta gidiyor. HDP ile kol kola girdiği, eski fikirlerinin hiç bahsedilmediği bir güzergaha girdi. Hepsi PKK güzellemesi yapıyor. Nasıl oluyorsa kol kola girip Türkiye’yi bölmek isteyen vatandaşlarla bir oluyor. Bunu benim içim kabul etmiyor” şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konusuna da değinen Özhaseki, “Kocasının domuz yediği falan hiç umurumda değil, ne yerse yesin. Lanet olsun. O partinin İstanbul’daki il başkanının HDP ile kol kola yürüyor olması bana dokunuyor. Bu ilerde kendi içlerinde tartışma sebebi olacaktır. CHP bunlarla nasıl kol kola girecek merak ediyorum. İşin garip tarafı, dün ABD’ye küfreden Deniz Gezmiş’ler vardı. CHP’nin içerisinde Deniz Gezmiş’ler kahramandır. Bugün onun devamı olduğunu söyleyen, Deniz Gezmiş’e güzellemeler yapan insanlar, bugün nasıl Amerika’nın oyunu içerisinde seyirci kalıyorlar bunu anlamak mümkün değil. Bunu önümüzdeki günlerde seçmenlerine anlatacaklardır. Kemal Bey kendi söylediğine kendi inanmıyor. Akıl hocaları önüne bir şey koyuyorlar, şöyle davran diyorlar, öyle davranıyor. Bana gerçeklikleri yok gibi geliyor. İnsan inandığı gibi devam eder. Düşündüğünü söyler, gülmesi gereken yerde güler, ağlaması gereken yerde ağlar. Tavır koyması gereken yerde tavır koyar. Fakat nasıl bir vizyon üstlendilerse, artık onun temsilcisi olarak devam ediyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Gerçek fikirleri ile devam ettiklerine inanmıyorum. Şimdi FETÖ ne derse CHP’liler onu yapıyor. İhtilali sulandırma işi CHP’ye düştü” şeklinde konuştu.

Türkiye’de belediyecilik hareketinin özellikle AK Parti’nin yaptığı çalışmalar ile ön plana çıktığını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hizmet ve vatandaşların talepleri ön plana çıktı. Ondan önce ideolojik bir belediyecilik anlayışı vardı. Hizmette yoktu. Belediye başkanların çoğu kafasındaki ideolojiye göre iş yapardı. Bütün bunların bittiği ortam bizimle beraber başladı. Şimdi bizim kendimize biraz daha çeki düzen verip yeni bir misyonla ortaya çıkma zamanımız. Bunun bir basamak daha üste çıkarıp belediyelerde bir çağ atlatma zamanımız. Toplantıda da fikirlerimizi söyledik. İyi bir toplantı oldu diye düşünüyorum.”

Cem Atakan

