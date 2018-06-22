Bakan Özhaseki: 'Bizim söyleyecek çok sözümüz var'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları çerçevesinde Kaman ilçesinde konuşma yaptı. Bakan Özhaseki, AK Partililerin başının dik olduğunu söyleyerek "Bizim de parti olarak söyleyeceğimiz çok şey var. Daha önceki seçimlerden sonra sokağa çıkamayan milletvekilleri ve bakanlar bilirim. Çok şükür bizim alnımız açık, başımız dik. Sokaklara çıkarız yaptıklarımızı şerefle anlatırız. Bütün AK Partililer zaten şimdi başı dik geziyorlar. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olurmuş. Bizim tarlada izimiz vardı. Elhamdülillah, çıkıp bu konuları çok rahat konuşabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son üç yılda karşılaştığı belalara dikkat çeken Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin son 3 yılda karşılaştığı öyle belalar var ki, aslında bunların kökeni 40-50 yıl öncesine gidiyor. Fakat bunların gerçek yüzleri son 2-3 yıl içerisinde ortaya çıktı. Bunlarla dehşet bir mücadele veriyoruz. Ne yazık ki, dışımızdaki partiler bizi yalnız bıraktılar. Ana muhalefet de yalnız bıraktı bu konuda. Sonra çıkan yavru muhalefette, Mecliste emanet milletvekili alarak kendini temsil etmeye çalışan muhalefet de yalnız bıraktı. Bu konuları sorduğumuzda, niye Türkiye’nin beka meselesi karşısında yanımızda değilsiniz dediğimizde, demogojik laflarla da işi geçiştiriyorlar. Bugün gelin yiğitçe durun. Bu Türkiye meselesi, istikbal, istikbal meselesi dediğimiz zaman yanımızda yoklar. işte bunu da anlatacağız. Bunu da konuşuyoruz gittiğimiz yerlerde. 2002 yılı da bir milattır. Bitmiş tükenmiş bir ekonominin üzerine biz artık bu işi yapamıyoruz, diyerek gidenlerin yerine adeta ufukta bir güneş gibi AK Parti doğdu ve 15 sendir sessiz bir devrim gerçekleşti, adeta destanlar yazdı.”

Bakan Özhaseki, “İnşallah bu Pazar günü 2018 yılı olarak yeni bir milat daha yazılacak” ifadesini kullanarak “Türk siyasi tarihine 2018 yılının 24 Haziranı altın harflerle işlenecek. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ileriye doğru hızla atılım yapacağımız bürokratik vesayetin kırıldığı işlerin ok hızlı yapılacağı, Türkiye’nin adeta uçuşa gittiği bir dönem başlayacak. İlerde emin olun bu tarihi de çok konuşacağız. Seçimler geldi. İktidarda olanlar yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacaklar. Bir taraftan da bir takım eleştiriler olacak. Emin olun bu seçimler son 100 yılda seçimlerinin hepsinden daha önemlidir. Bunu böyle bilmeliyiz. Sizin karşısına gelirken başımız dik alnımız olarak geliyoruz. Çünkü bizim söyleyecek çok sözümüz var. 15 sene boyunca gece gündüz demeden çalıştık. Uğraştık, gayret ettik, didindik. Türkiye'yi bir yerlere taşıdık. Şimdi geldiğimiz bu nokta yaptıklarımızı anlatacağız" şeklinde konuştu.