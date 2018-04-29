Bakan Özhaseki: "Bu tabiat bize emanet. Canlarımız bize emanet olduğu gibi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Keykubat Kent Ormanı Ağaç Dikme Töreni’ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri, belediye Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmasında, “Bu tabiat bize emanet. Canlarımız bize emanet olduğu gibi. Bu çevreyi bozmadan dengeli olarak götürmemiz gerekiyor. Benim belediye başkanlığına geldiğim zaman Kayseri’de 7 tane park vardı ve bunlar mafyaların elindeydi. Şimdi ise yeşil alanı daha da artırmak için belediyelerimiz var gücüyle çalışıyor” ifadelerine yer verdi.



AK Parti Grup Başkanı Vekili Mustafa Elitaş ise, “TBMM’de seçimlerin yenilenmesi ile ilgili karar verdik. Yaptığımız anayasa değişikliğinde Milletvekilliği seçimi erkene alınırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı zamanda yapılır dediniz. Eskiden aracılık bir hükümet sistemi vardı. Şimdi doğrudan doğruya halk hükümeti denetleyen parlamentoyu da ayrı ayrı seçecek. 24 Haziran’da iki oy pusulası gelecek biri cumhurbaşkanlığı diğeri milletvekilliği oy pusulası. 16 yılın AK Parti iktidarı ile önünüze getirdiği 12 sandıkta da başarılı oldu. İnşallah 24 Haziran'da da bu gerçekleşecek. Bizim adayımız belli. Bu bölgeyi tekrar dizayn etmek isteyenlerin önündeki tek engel güçlü Türkiye’dir. Bunun için güçsüz Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan’ı saf dışında bırakmak istiyorlar. Şimdiden çatı adaylar bularak Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü nasıl keseriz diye hesaplar içindeler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı yaptık. O ülkelerde kurdurulmaya çalışılan terörist ülkeleri önlemek için bunu yaptık. Öylesine fitne böylesine ahlak dışı faaliyetler görünüyor ki, 'Güneş Motel' hadisesi olmuştu. Şimdi demokrasi havariliği diye ortaya çıkan CHP Genel Başkanı bir sabah talimat veriyor 15 vekil yeni kurulan partiye kira verilecek. İlk defa kiraya verilen milletvekillerini gördük. Mahallelerde düğün için sandalye kiralanırdı. CHP de 'milletvekili kiraya verilir' tabelası asacaktır. Kılıçdaroğlu herhalde yaptığı hizmetlerle değil partisini kiralayan genel başkan olarak tarihe geçecektir. Biz MHP ile Türkiye’nin bekası için ittifak yaptık. 24 Haziran günü hainlerin ülkemizi bölme gayretinin önüne geçmek için cumhur ittifakında hep birlikte sandığa gitme günüdür” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her hafta sonu bir açılış ve bir temel atmanın olacağını belirterek, “Şehrimizin geleceğine de katkı sağlayacağımız bir etkinlik düzenledik. Hep beraber on binlerce ağacı aynı anda dikeceğiz. 1 milyon 100 bin metrekare alanın 700 bin metrekare alanını ağaçlandıracağız” dedi.