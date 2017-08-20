Bakan Özhaseki: "Bundan sonra hangi tür bela çıkarsa onu da hallederiz"

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Yamula Patlıcan Festivali ile Yemliha Kadın ve Gençlik Temel Atma Töreni’ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada, "Yamula patlıcanı Türkiye'ye nam saldı. Hediye olarak İstanbul'daki arkadaşlarıma 10'ar kilo patlıcan gönderdim. Sizin el emeğiniz göz nurunuz olan patlıcanları pazarlayıp kar etmenizi sağlayacağız" dedi. Bakan Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız cennet vatan çok kolay bir coğrafya değil. Yerin altı sallanıyor yerin üstünde de fitne ocakları durmuyor. Ama biz o fitne ocaklarının hepsinin hakkından geliriz. FETÖ denen bir belayı da hallettik. Bundan sonra hangi tür bir bela çıkarsa onu da hallederiz" diyerek şunları söyledi:

"Bizim iç işlerimize karışmayın diyenler Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlardı. PKK denen terör örgütünü niye barındırıyorsunuz, niye destek veriyorsunuz? Onlara serbest. Türkiye'de ihtilal denemesinde bulunan FETÖ örgütünün elemanları sizin topraklarınızda geziyor mu? Elinize tüm belgeleri verdik mi? Niye vermiyorsunuz? Oranın başbakanı hanımefendi 'Türkiye'de Hayır verenlerin haklarını savunmalıyız' gafında bulundu. Bizim gururumuz ile kimse oynayamaz. Okunan ezanlar ve toprakları için canını hiç düşünmeden verir."

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, "Kültürlerimizin korunması ve yaşatılması için festival ve şenliklerin önemli bir yeri var. Bu festival ile yöresel ürünlerimizden biri olan Yamula patlıcanının marka değerini artırabiliriz, kar oranını da artırabiliriz. Kadın ve gençlik merkezi projesinin de tamamlanması ile güzel bir tesise kavuşulacak, hanım vatandaşlarımız buralardan daha fazla yararlanma imkanına kavuşacaklar" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Şehir merkezindeki konforu artırırken, kırsaldaki vatandaşlarımızın da konforunu artırmaya gayret ediyoruz. Kadın gençlik merkezini 11 ilçemizde yaptık. İki ilçemize daha da bu merkezleri kazandırmış olacağız. Yapacağımız tesisleri ile ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize merkezdeki tesisleri de getirmiş olacağız. Yemliha Kadın ve Gençlik Merkezi bölgedeki sosyal yaşamı değiştirecek" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “İstiyoruz ki bu şirin mahallemizde üretilen ürünler ülkemizde daha çok tanınsın. Hanım kardeşlerimizin alın terleri daha değerli olsun ve aile bütçelerine katkıda bulunsunlar diye çalışıyoruz. İki gündür yapılan etkinlikler ile Yemliha’nın su sporlarının yapılabileceğini gördüler” şeklinde konuştu.

Alparslan Ötüken