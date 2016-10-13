Tokat temaslarına kentin tarihi mekanlarını ziyaret ederek devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Müzesi’ni ziyaret etti. Ardından Yazmacılar Hanı restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Özhaseki, Taşhan’da çay molası verip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kültür Sarayında İl Danışma toplantısında partililerle bir araya gelen Bakan Özhaseki, son olarak toplu kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katıldı.

Tokat’ın ilk toplu kentsel dönüşüm projesi

Tokat Belediyesi tarafından Yazıcıoğlu Kooperatif Evleri bölgesini kapsayan ve bin 300 tane eski binanın yıkılarak yerine 4 yıl içinde 1 milyon 500 bin metrekare alanda 4 bin 500 konutun yapılacağı ilk toplu dönüşüm projesinin temel atma töreni yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile düzenlenen temel atma töreninde Rahmetli Tokat Valisi Recep Yazıoğlu’nun bölgede o dönemde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 1986 yılında o dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu tarafından kurulan bir kooperatifle beraber büyüyen gelişen bir alanın bugün toplu dönüşüm projesine dahil edilerek yeni konutlar yapılacağını söyledi. Burada yapılacak binaları 12 katla sabitlediklerini ifade eden Başkan Eroğlu, bin 300 tane eski bina 3-4 yıl sonra komple yıkılıp yerine yeni konutların olduğu bir kentsel dönüşümü de yeni bir mahalleyi Tokat’a kazandıracaklarını kaydetti. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, şehirlerin canlı bir organizma olduğunu ve ruhlarının olduğunun göz önünde bulundurularak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Tokat Valisi Cevdet Can ise konuşmasında toplu kentsel dönüşümün yapılacak alanda okullarında yapılarak eğitim ve öğretime sunulmasını beklediklerini kaydetti.

"Müteahhitler düşmanlık oklarını bize doğru yönelttiler"

Son olarak konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da inşaatlarda plan yoğunluklarını düşürmeye çalıştıklarını, bu nedenle bir takım müteahhitlerin düşmanlık oklarını kendilerine yönelttiklerini söyledi. İstanbul’da müteahhitlerle toplantı yaparak prensiplerini anlattığını, “yoğunluk” vermeyeceklerini söylediğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Kötü bir iş için gelmemeleri gerektiğini açıkça tembih ettim. ‘Gelipte benden parseliniz için bir yerine iki istemeyin, iki yoğunluk yerine dört yoğunluk istemeyin’ verilmeyecek dedim. ’Plan yapmayacağım belediyeler yapacak’ dedim. Birçoğunun suratları asıldı. Şimdi dedim ki diyorsunuz ki herhalde içinizden ‘bu adam çok yaşamaz’ diyorsunuz demi dedim. Deyin hiç önemli değil. Bu bakanlıkta bir gün mü, on bir gün mü ömrüm var bilmiyorum. 10 sene mi sürer bilmiyorum. Ama bildiğimi bir şey var, biz AK Partiliyiz. Kapıdan çıkıp giderken alnımız açık, başımız dik gideceğiz” dedi.

Türkiye’nin birçok yerinde dönüşüm yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Bir yasa çıktı, değerli Cumhurbaşkanımız o dönemde bu yasaya çok önem verdi. 4 yıl oldu kentsel dönüşüm yasası. Çünkü deprem bölgesindeyiz. Yerin altı oynuyor. Üstünde bir sürü sıkıntı var oynuyor ya yerin altıda oynuyor bu ülkede. Üsteki oynamalara gücümüz yetiyor da durdurabiliyoruz. Bir sürü terör örgütü var. PKK’sında DEAŞ dediğimiz vahşilere kadar. En son birde FETO belası çıktı başımıza. Bunların hepsi ile uğraşırız biz. Yeter ki siz dimdik arkamızda durun dua edin biz bunların hakkından geliriz. Ama yerin altı ile savaşılmaz bir şey yapamayız. Yerin altında ne olduğunu anlamamız lazım. Ona uygun davranmamız lazım. Burası deprem bölgesi ile depreme uygun davranmalıyız. Binaları ona uygun şekilde sağlam yapmamız lazım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla toplu kentsel dönüşüm projesi temel atılarak startı verildi.