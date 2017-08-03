Bakan Özhaseki: 'Büyüme hızında birinci sıradayız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kuyumcukent Yönetimi ve esnafını sorunları dinlemek için yerinde ziyaret etti. Kuyumcukent içerisindeki dükkanları gezip esnafın taleplerini dinleyen Bakan Mehmet Özhaseki, düzenlenen yemeğe katıldı. Bakan Özhaseki’ye İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş eşlik etti.

Türkiye'nin büyüme hızına dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Olaylar karşısında basiretsiz değiliz. Olayların hepsine hakimiz, cesaretimiz yerinde ve de çok çalışıyoruz. Çok çalıştığımız için de işlerimiz iyiye gidiyor. Bu belaları bertaraf edip geriye doğru atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak kalkınmasında da çok ciddi adımlar atıyoruz. Çok da güçleniyoruz, işlerimiz de iyiye gidiyor. Son çeyrekte ve daha sonraki büyüme hızlarına bakın, birinciyiz. Gelişmeler, ihracat rakamları hepsi ümit verici. Çok da büyük yatırımlar yapılıyor ve yapılmaya da devam edilecek" dedi.

Konuşmasında FETÖ ile ilgili de konuşan Bakan Özhaseki , "FETÖ belası, burada bu konuda bilgi sahibi olmayan kimse yoktur. Herkes biliyordur bunları. Çünkü bizim en alıngan damarımız bir milliyetçilik bir de din damarıdır. İki damar hepimizde olduğumu için bu konuda hassasız. Dini duygularımızı kullandılar. ‘Lütfen çocuklarınızı verin okutalım, paralarınızı ve zekatlarınızı verin bize yardım edin’ diyerek 40 yıl boyunca herkesi sömürdüler. En sonunda anlaşıldı ki bunlar islami bir grup değil. Milli, yerli bir grup da değil. Bunlar yurtdışında başka örgütlerin emrine girmiş ve orada hocasının söylediğini din kabul eden bir anlayışın sapkın mensupları olarak 15 Temmuz’da çirkin yüzlerini açıkça gösterdiler. Müslümanlar hususunda ahkam kesenler için söylüyorum. Bu dinin temeli Kuran-ı Kerim değil mi? Buradaki anlayış hocasının anlayışı. Hoca da sapkın, ne fetvalar çıktı ortaya. Yargıtay üyelerine diyorlar ki ‘Oruç tutmayın, namaz kıldığınızı göstermeyin.’ Hangi dinde var bu? Bildiğimiz ilahi dinlerde yok da bilmediğimiz vahşi kabile dinlerinde bile yok böyle bir arsızlık” diye konuştu.

Serdal Altıntepe - Harun Basat